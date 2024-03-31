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В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине - РИА Новости, 31.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:23 31.03.2024 (обновлено: 21:36 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/protest-1936974035.html
В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине
В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине - РИА Новости, 31.03.2024
В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине
В Амстердаме более тысячи человек приняли участие в демонстрации за мир и против западных поставок оружия Украине, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T18:23
2024-03-31T21:36
специальная военная операция на украине
в мире
амстердам
украина
одесса
нато
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АМСТЕРДАМ, 31 мар — РИА Новости. В Амстердаме более тысячи человек приняли участие в демонстрации за мир и против западных поставок оружия Украине, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Мероприятие началось днем на площади Дам. Перед началом традиционного шествия митингующие выстроились, составив фигуру в виде большого сердца. Многие пришли в белой одежде, символизирующей мир, и держали в руках белые и голубые флаги с голубем, а также российский триколор. Лозунги на баннерах, которые принесли демонстранты, гласили: "Мы хотим мира!", "Никакого оружия ради мира!", "Нет НАТО — нет войны", "Мир — прямо сейчас!". Затем колонна манифестантов в сопровождении полиции двинулась в сторону Музейной площади. "Большое количество людей решили присоединиться к акции после того, как (президент Франции Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон объявил, что европейских военных надо посылать на фронт. После этого известные голландские активисты организовали большой митинг и призвали приходить в белой одежде и белыми флагами. &lt;...&gt; Подключились альтернативные СМИ, подключилась партия "Форум за демократию" (FvD), бывшие политики, например из Социалистической партии (SP), и все пошло по соцсетям. Отсюда такой ажиотаж", — рассказала один из организаторов мероприятия Наталья Воронцова. Она уточнила, что митинг с нейтральными белыми флагами на Музейной площади голландцы организовали на два часа позже, но многие его участники также пришли на акцию на площади Дам. "А мы сделали свою демонстрацию. В итоге мы решили пройти шествием до Музейной площади, где нас ждет другой митинг против войны, там присоединятся еще больше людей. Таким образом, мы соединили две демонстрации в одну", — пояснила активистка. По ее словам, многих местных жителей заинтересовало анонсированное ранее выступление на манифестации оперной певицы Эльнары Мюерманс. "Голландцам нравятся российские песни, русский язык, культура. Люди подходят и интересуются, что это за песни. А кто-то говорит о том, что хорошо знает песню "Темная ночь", — добавила Воронцова. Среди участников митинга оказался Александр из Одессы, проживающий в Бельгии. Он рассказал, что поддерживает мирную акцию и считает, что сторонам конфликта необходимо как можно скорее сесть за стол переговоров. Мужчина отметил, что уехал в Европу не из-за спецоперации, а "от власти, беспредела, который творится внутри Украины". "Уехал я в прошлом году. Первый год было еще терпимо, а когда, как я понимаю, начали терять статус-кво, началась повальная мобилизация, бардак в стране, когда экономика не работает, подумал, что надо что-то поменять. Уехал сюда. Также недавно ездил в Россию, был на Красной площади. У меня товарищ там, переехавший на ПМЖ из Одессы, уже даже российское гражданство получил", — поделился Александр. Он также выразил сожаление, что в Одессе такая сильная антироссийская пропаганда, все издания находятся под контролем киевского режима, у людей нет альтернативных источников информации, а украинские СМИ "играют на эмоциях и на страхе".По оценке корреспондента РИА Новости, эта демонстрация стала самой масштабной с момента начала проведения митингов в Амстердаме, которые проходят уже больше года каждое последнее воскресенье месяца.
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Демонстрация в Амстердаме за мир и против поставок оружия Украине
Более тысячи человек приняли участие в демонстрации в Амстердаме за мир и против поставок оружия Украине, эта акция стала самой масштабной с начала проведения подобных протестных акций на центральной площади Дам. Перед тем, как начать шествие, демонстранты выстроились в большое сердце. Одна из участниц демонстрации исполнила "Катюшу", вызвав бурные аплодисменты.
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в мире, амстердам, украина, одесса, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Амстердам, Украина, Одесса, НАТО
В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине

В Амстердаме более тысячи человек вышли на акцию против поставок оружия Украине

Читать ria.ru в
АМСТЕРДАМ, 31 мар — РИА Новости. В Амстердаме более тысячи человек приняли участие в демонстрации за мир и против западных поставок оружия Украине, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Мероприятие началось днем на площади Дам. Перед началом традиционного шествия митингующие выстроились, составив фигуру в виде большого сердца. Многие пришли в белой одежде, символизирующей мир, и держали в руках белые и голубые флаги с голубем, а также российский триколор. Лозунги на баннерах, которые принесли демонстранты, гласили: "Мы хотим мира!", "Никакого оружия ради мира!", "Нет НАТО — нет войны", "Мир — прямо сейчас!".
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Затем колонна манифестантов в сопровождении полиции двинулась в сторону Музейной площади.
"Большое количество людей решили присоединиться к акции после того, как (президент Франции Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон объявил, что европейских военных надо посылать на фронт. После этого известные голландские активисты организовали большой митинг и призвали приходить в белой одежде и белыми флагами. <...> Подключились альтернативные СМИ, подключилась партия "Форум за демократию" (FvD), бывшие политики, например из Социалистической партии (SP), и все пошло по соцсетям. Отсюда такой ажиотаж", — рассказала один из организаторов мероприятия Наталья Воронцова.
Она уточнила, что митинг с нейтральными белыми флагами на Музейной площади голландцы организовали на два часа позже, но многие его участники также пришли на акцию на площади Дам.
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"А мы сделали свою демонстрацию. В итоге мы решили пройти шествием до Музейной площади, где нас ждет другой митинг против войны, там присоединятся еще больше людей. Таким образом, мы соединили две демонстрации в одну", — пояснила активистка.
По ее словам, многих местных жителей заинтересовало анонсированное ранее выступление на манифестации оперной певицы Эльнары Мюерманс.
"Голландцам нравятся российские песни, русский язык, культура. Люди подходят и интересуются, что это за песни. А кто-то говорит о том, что хорошо знает песню "Темная ночь", — добавила Воронцова.
Среди участников митинга оказался Александр из Одессы, проживающий в Бельгии. Он рассказал, что поддерживает мирную акцию и считает, что сторонам конфликта необходимо как можно скорее сесть за стол переговоров. Мужчина отметил, что уехал в Европу не из-за спецоперации, а "от власти, беспредела, который творится внутри Украины".
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"Уехал я в прошлом году. Первый год было еще терпимо, а когда, как я понимаю, начали терять статус-кво, началась повальная мобилизация, бардак в стране, когда экономика не работает, подумал, что надо что-то поменять. Уехал сюда. Также недавно ездил в Россию, был на Красной площади. У меня товарищ там, переехавший на ПМЖ из Одессы, уже даже российское гражданство получил", — поделился Александр.
Он также выразил сожаление, что в Одессе такая сильная антироссийская пропаганда, все издания находятся под контролем киевского режима, у людей нет альтернативных источников информации, а украинские СМИ "играют на эмоциях и на страхе".
По оценке корреспондента РИА Новости, эта демонстрация стала самой масштабной с момента начала проведения митингов в Амстердаме, которые проходят уже больше года каждое последнее воскресенье месяца.
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