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СМИ: на Украине мужчина покончил собой в военкомате - РИА Новости, 31.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:18 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/prizyvnik-1936995095.html
СМИ: на Украине мужчина покончил собой в военкомате
СМИ: на Украине мужчина покончил собой в военкомате - РИА Новости, 31.03.2024
СМИ: на Украине мужчина покончил собой в военкомате
Мужчина, которого доставили в военкомат Светловодска Кировоградской области Украины, покончил собой, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T22:18
2024-03-31T22:18
специальная военная операция на украине
украина
кировоградская область
закарпатская область
владимир зеленский
верховная рада украины
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мужчина, которого доставили в военкомат Светловодска Кировоградской области Украины, покончил собой, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации издания, 32-летнего мужчину доставили в военкомат Светловодска. "Полицейские получили уведомление от сотрудников первого отдела территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) о том, что местный житель угрожает совершить самоубийство. Приехав на место происшествия, правоохранители из-за поведения мужчины вызвали скорую помощь для дальнейшей его госпитализации", - говорится сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, мужчину должны были доставить в психиатрическую больницу, но он покончил собой в присутствии сотрудников полиции. "По результатам служебного расследования будет дана правовая оценка действиям находившихся на месте происшествия полицейских. На время следствия их и заместителя руководителя территориального подразделения по направлению превентивной деятельности отстранили от исполнения служебных обязанностей", - приводит "Страна" слова представитель полиции Кировоградской области Виталины Бевзенко. "Страна" 16 марта сообщала, что представители Хустского военкомата в Закарпатской области Украины, предположительно, довели призывника до попытки самоубийства, по данному факту проведут служебное расследование. Как сообщал 22 февраля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, при вручении повесток представители центров комплектования часто нарушают права граждан, подлежащих призыву на военную службу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240316/voenkomy-1933530157.html
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украина, кировоградская область, закарпатская область, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кировоградская область, Закарпатская область, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, В мире
СМИ: на Украине мужчина покончил собой в военкомате

"Страна": на Украине призывник покончил собой в военкомате в присутствии полиции

© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица на Украине
Неосвещенная улица на Украине - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мужчина, которого доставили в военкомат Светловодска Кировоградской области Украины, покончил собой, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации издания, 32-летнего мужчину доставили в военкомат Светловодска.
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СМИ: военкомы на Украине довели призывника до попытки самоубийства
16 марта, 17:35
"Полицейские получили уведомление от сотрудников первого отдела территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) о том, что местный житель угрожает совершить самоубийство. Приехав на место происшествия, правоохранители из-за поведения мужчины вызвали скорую помощь для дальнейшей его госпитализации", - говорится сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, мужчину должны были доставить в психиатрическую больницу, но он покончил собой в присутствии сотрудников полиции.
"По результатам служебного расследования будет дана правовая оценка действиям находившихся на месте происшествия полицейских. На время следствия их и заместителя руководителя территориального подразделения по направлению превентивной деятельности отстранили от исполнения служебных обязанностей", - приводит "Страна" слова представитель полиции Кировоградской области Виталины Бевзенко.
"Страна" 16 марта сообщала, что представители Хустского военкомата в Закарпатской области Украины, предположительно, довели призывника до попытки самоубийства, по данному факту проведут служебное расследование.
Как сообщал 22 февраля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, при вручении повесток представители центров комплектования часто нарушают права граждан, подлежащих призыву на военную службу.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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