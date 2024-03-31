https://ria.ru/20240331/predskazanie-1936891129.html

Маск сделал мрачное предсказание для Украины

Маск сделал мрачное предсказание для Украины - РИА Новости, 31.03.2024

Маск сделал мрачное предсказание для Украины

Киев может лишиться доступа к Черному морю, если конфликт будет продолжаться, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T01:17

2024-03-31T01:17

2024-03-31T07:51

в мире

украина

черное море

илон маск

россия

одесса

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Киев может лишиться доступа к Черному морю, если конфликт будет продолжаться, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х."Чем дольше продолжается конфликт, тем больше территорий Россия будет приобретать", — написал он.По мнению бизнесмена, если конфликт будет продолжаться достаточно долго, то Киев может потерять и Одессу. Главным же вопросом, по его словам, остается, лишится ли Украина выхода к Черному морю."Я бы порекомендовал достичь урегулирования путем переговоров, пока этого не произошло", — резюмировал Маск.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

https://ria.ru/20240316/mask-1933428806.html

https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936874317.html

украина

черное море

россия

одесса

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в мире, украина, черное море, илон маск, россия, одесса