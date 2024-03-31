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Зарубежные права на управление автомобилем будут действовать один год - РИА Новости, 31.03.2024
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02:52 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/prava-1936893368.html
Зарубежные права на управление автомобилем будут действовать один год
Зарубежные права на управление автомобилем будут действовать один год - РИА Новости, 31.03.2024
Зарубежные права на управление автомобилем будут действовать один год
С 1 апреля зарубежные права на управление автомобильным транспортом будут действовать в России в течение года или до получения водителем вида на жительство в РФ РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T02:52
2024-03-31T02:52
общество
россия
авто
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. С 1 апреля зарубежные права на управление автомобильным транспортом будут действовать в России в течение года или до получения водителем вида на жительство в РФ либо российского гражданства, соответствующие изменения в федеральный закон опубликованы на портале правовой информации. "Иностранные национальные и международные водительские удостоверения... признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории РФ по истечении одного года со дня вступления в силу настоящего федерального закона", - говорится в документе. Согласно внесенным в постановление изменениям, получить российские водительские удостоверения иностранцы смогут в течение года без сдачи экзаменов. По информации МВД России, иностранные права могут быть признаны недействительными по истечении года (с 1 апреля - ред.) или с "даты получения или приобретения ВНЖ либо российского гражданства". Изменения были внесены в федеральный закон в июле 2023 года и вступают в силу с 1 апреля.
https://ria.ru/20240330/ekzamen-1936768601.html
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общество, россия, авто
Общество, Россия, Авто
Зарубежные права на управление автомобилем будут действовать один год

С 1 апреля зарубежные права на управление автомобилем будут действовать один год

© РИА Новости / Илья ПиталевБланк водительского удостоверения нового образца
Бланк водительского удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Бланк водительского удостоверения нового образца. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. С 1 апреля зарубежные права на управление автомобильным транспортом будут действовать в России в течение года или до получения водителем вида на жительство в РФ либо российского гражданства, соответствующие изменения в федеральный закон опубликованы на портале правовой информации.
"Иностранные национальные и международные водительские удостоверения... признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории РФ по истечении одного года со дня вступления в силу настоящего федерального закона", - говорится в документе.
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Согласно внесенным в постановление изменениям, получить российские водительские удостоверения иностранцы смогут в течение года без сдачи экзаменов.
По информации МВД России, иностранные права могут быть признаны недействительными по истечении года (с 1 апреля - ред.) или с "даты получения или приобретения ВНЖ либо российского гражданства".
Изменения были внесены в федеральный закон в июле 2023 года и вступают в силу с 1 апреля.
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