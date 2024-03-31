https://ria.ru/20240331/prava-1936893368.html

Зарубежные права на управление автомобилем будут действовать один год

Зарубежные права на управление автомобилем будут действовать один год - РИА Новости, 31.03.2024

Зарубежные права на управление автомобилем будут действовать один год

С 1 апреля зарубежные права на управление автомобильным транспортом будут действовать в России в течение года или до получения водителем вида на жительство в РФ РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T02:52

2024-03-31T02:52

2024-03-31T02:52

общество

россия

авто

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. С 1 апреля зарубежные права на управление автомобильным транспортом будут действовать в России в течение года или до получения водителем вида на жительство в РФ либо российского гражданства, соответствующие изменения в федеральный закон опубликованы на портале правовой информации. "Иностранные национальные и международные водительские удостоверения... признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории РФ по истечении одного года со дня вступления в силу настоящего федерального закона", - говорится в документе. Согласно внесенным в постановление изменениям, получить российские водительские удостоверения иностранцы смогут в течение года без сдачи экзаменов. По информации МВД России, иностранные права могут быть признаны недействительными по истечении года (с 1 апреля - ред.) или с "даты получения или приобретения ВНЖ либо российского гражданства". Изменения были внесены в федеральный закон в июле 2023 года и вступают в силу с 1 апреля.

https://ria.ru/20240330/ekzamen-1936768601.html

https://ria.ru/20240328/voditelskie_prava-1936287645.html

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