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СК возбудил дело после пожара на турбазе в Краснодарском крае - РИА Новости, 31.03.2024
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20:30 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/pozhar-1936986715.html
СК возбудил дело после пожара на турбазе в Краснодарском крае
СК возбудил дело после пожара на турбазе в Краснодарском крае - РИА Новости, 31.03.2024
СК возбудил дело после пожара на турбазе в Краснодарском крае
Следователи возбудили уголовное дело после пожара на турбазе "Водолей" в Апшеронском районе Кубани, где пострадал один постоялец, следует из релиза СУСК по... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T20:30
2024-03-31T20:30
происшествия
апшеронский район
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 31 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после пожара на турбазе "Водолей" в Апшеронском районе Кубани, где пострадал один постоялец, следует из релиза СУСК по региону. В воскресенье власти Краснодарского края информировали о возгорании на турбазе "Водолей", расположенной вдоль трассы из хутора Красный Дагестан к станице Нижегородской. Предварительно, причиной могла стать вспышка газовоздушной смеси из газового баллона. В 13.20 возгорание локализовали на площади 500 квадратных метров, а в 16.01 пожар потушили полностью. В краевом ГУ МЧС сообщили об эвакуации 50 человек, среди которых нет детей. "В Апшеронском районе следователи выясняют обстоятельства пожара на туристической базе отдыха… Возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Следователи устанавливают очаг возгорания и точную причину пожара, добавляют в ведомстве. Как отмечали власти, в результате пожара погибших нет, один человек был доставлен в местную ЦРБ с переломом. По данным краевой прокуратуры, постоялец сломал ногу во время эвакуации.
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апшеронский район
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происшествия, апшеронский район, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Апшеронский район, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК возбудил дело после пожара на турбазе в Краснодарском крае

СК возбудил дело после пожара на кубанской турбазе, где пострадал человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 31 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после пожара на турбазе "Водолей" в Апшеронском районе Кубани, где пострадал один постоялец, следует из релиза СУСК по региону.
В воскресенье власти Краснодарского края информировали о возгорании на турбазе "Водолей", расположенной вдоль трассы из хутора Красный Дагестан к станице Нижегородской. Предварительно, причиной могла стать вспышка газовоздушной смеси из газового баллона. В 13.20 возгорание локализовали на площади 500 квадратных метров, а в 16.01 пожар потушили полностью. В краевом ГУ МЧС сообщили об эвакуации 50 человек, среди которых нет детей.
"В Апшеронском районе следователи выясняют обстоятельства пожара на туристической базе отдыха… Возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают очаг возгорания и точную причину пожара, добавляют в ведомстве.
Как отмечали власти, в результате пожара погибших нет, один человек был доставлен в местную ЦРБ с переломом. По данным краевой прокуратуры, постоялец сломал ногу во время эвакуации.
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ПроисшествияАпшеронский районКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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