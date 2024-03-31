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В Рязани загорелся двухэтажный деревянный дом
В Рязани загорелся двухэтажный деревянный дом - РИА Новости, 31.03.2024
В Рязани загорелся двухэтажный деревянный дом
Пожарные ликвидируют пожар площадью 300 квадратных метров в двухэтажном деревянном доме на Лесопарковой улице в Рязани, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T20:04
2024-03-31T20:04
2024-03-31T20:13
происшествия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пожарные ликвидируют пожар площадью 300 квадратных метров в двухэтажном деревянном доме на Лесопарковой улице в Рязани, сообщает пресс-служба МЧС России."Сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме поступило по адресу улица Лесопарковая города Рязани. На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения ... Площадь пожара 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что пожар произошел в квартире на втором этаже с выходом на кровлю, в его тушении принимают участие 39 человек и 12 единиц техники. Информации о пострадавших на данный момент нет.Позднее в ведомстве добавили, что удалось локализовать возгорание на площади 300 "квадратов", не допустив распространение огня на большую площадь, тушение продолжается.
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происшествия, рязань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Рязань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Рязани загорелся двухэтажный деревянный дом
МЧС: в Рязани загорелся двухэтажный деревянный дом