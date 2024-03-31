https://ria.ru/20240331/pozhar-1936966349.html

В Краснодарском крае потушили пожар на турбазе

В Краснодарском крае потушили пожар на турбазе - РИА Новости, 31.03.2024

В Краснодарском крае потушили пожар на турбазе

Пожар на турбазе "Водолей" в Апшеронском районе Кубани полностью потушен, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T17:15

2024-03-31T17:15

2024-03-31T17:15

туризм

происшествия

краснодарский край

апшеронский район

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КРАСНОДАР, 31 мар - РИА Новости. Пожар на турбазе "Водолей" в Апшеронском районе Кубани полностью потушен, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале. Ранее в воскресенье власти Краснодарского края информировали о возгорании на турбазе "Водолей", расположенной вдоль трассы из хутора Красный Дагестан к станице Нижегородской. Предварительно, причиной могла стать вспышка газовоздушной смеси из газового баллона. В 13.20 возгорание локализовали на площади 500 квадратных метров. В краевом ГУ МЧС сообщили об эвакуации 50 человек, среди которых нет детей. "Полностью пожар потушили в 16.01", - говорится в публикации. Отмечается, что в результате пожара погибших нет, один человек был доставлен в местную ЦРБ с переломом. По данным краевой прокуратуры, постоялец сломал ногу во время эвакуации. В региональной прокуратуре добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20230928/pozhar-1899176493.html

краснодарский край

апшеронский район

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происшествия, краснодарский край, апшеронский район