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В Краснодарском крае потушили пожар на турбазе - РИА Новости, 31.03.2024
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Туризм
 
17:15 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/pozhar-1936966349.html
В Краснодарском крае потушили пожар на турбазе
В Краснодарском крае потушили пожар на турбазе - РИА Новости, 31.03.2024
В Краснодарском крае потушили пожар на турбазе
Пожар на турбазе "Водолей" в Апшеронском районе Кубани полностью потушен, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T17:15
2024-03-31T17:15
туризм
происшествия
краснодарский край
апшеронский район
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КРАСНОДАР, 31 мар - РИА Новости. Пожар на турбазе "Водолей" в Апшеронском районе Кубани полностью потушен, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале. Ранее в воскресенье власти Краснодарского края информировали о возгорании на турбазе "Водолей", расположенной вдоль трассы из хутора Красный Дагестан к станице Нижегородской. Предварительно, причиной могла стать вспышка газовоздушной смеси из газового баллона. В 13.20 возгорание локализовали на площади 500 квадратных метров. В краевом ГУ МЧС сообщили об эвакуации 50 человек, среди которых нет детей. "Полностью пожар потушили в 16.01", - говорится в публикации. Отмечается, что в результате пожара погибших нет, один человек был доставлен в местную ЦРБ с переломом. По данным краевой прокуратуры, постоялец сломал ногу во время эвакуации. В региональной прокуратуре добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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происшествия, краснодарский край, апшеронский район
Туризм, Происшествия, Краснодарский край, Апшеронский район
В Краснодарском крае потушили пожар на турбазе

В Апшеронском районе Кубани полностью потушили пожар на турбазе

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 31 мар - РИА Новости. Пожар на турбазе "Водолей" в Апшеронском районе Кубани полностью потушен, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.
Ранее в воскресенье власти Краснодарского края информировали о возгорании на турбазе "Водолей", расположенной вдоль трассы из хутора Красный Дагестан к станице Нижегородской. Предварительно, причиной могла стать вспышка газовоздушной смеси из газового баллона. В 13.20 возгорание локализовали на площади 500 квадратных метров. В краевом ГУ МЧС сообщили об эвакуации 50 человек, среди которых нет детей.
"Полностью пожар потушили в 16.01", - говорится в публикации.
Отмечается, что в результате пожара погибших нет, один человек был доставлен в местную ЦРБ с переломом. По данным краевой прокуратуры, постоялец сломал ногу во время эвакуации.
В региональной прокуратуре добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ТуризмПроисшествияКраснодарский крайАпшеронский район
 
 
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