https://ria.ru/20240331/pozhar-1936966349.html
В Краснодарском крае потушили пожар на турбазе
В Краснодарском крае потушили пожар на турбазе - РИА Новости, 31.03.2024
В Краснодарском крае потушили пожар на турбазе
Пожар на турбазе "Водолей" в Апшеронском районе Кубани полностью потушен, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T17:15
2024-03-31T17:15
2024-03-31T17:15
туризм
происшествия
краснодарский край
апшеронский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
КРАСНОДАР, 31 мар - РИА Новости. Пожар на турбазе "Водолей" в Апшеронском районе Кубани полностью потушен, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале. Ранее в воскресенье власти Краснодарского края информировали о возгорании на турбазе "Водолей", расположенной вдоль трассы из хутора Красный Дагестан к станице Нижегородской. Предварительно, причиной могла стать вспышка газовоздушной смеси из газового баллона. В 13.20 возгорание локализовали на площади 500 квадратных метров. В краевом ГУ МЧС сообщили об эвакуации 50 человек, среди которых нет детей. "Полностью пожар потушили в 16.01", - говорится в публикации. Отмечается, что в результате пожара погибших нет, один человек был доставлен в местную ЦРБ с переломом. По данным краевой прокуратуры, постоялец сломал ногу во время эвакуации. В региональной прокуратуре добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20230928/pozhar-1899176493.html
краснодарский край
апшеронский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, апшеронский район
Туризм, Происшествия, Краснодарский край, Апшеронский район
В Краснодарском крае потушили пожар на турбазе
В Апшеронском районе Кубани полностью потушили пожар на турбазе
КРАСНОДАР, 31 мар - РИА Новости.
Пожар на турбазе "Водолей" в Апшеронском районе Кубани полностью потушен, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале
.
Ранее в воскресенье власти Краснодарского края информировали о возгорании на турбазе "Водолей", расположенной вдоль трассы из хутора Красный Дагестан к станице Нижегородской. Предварительно, причиной могла стать вспышка газовоздушной смеси из газового баллона. В 13.20 возгорание локализовали на площади 500 квадратных метров. В краевом ГУ МЧС сообщили об эвакуации 50 человек, среди которых нет детей.
"Полностью пожар потушили в 16.01", - говорится в публикации.
Отмечается, что в результате пожара погибших нет, один человек был доставлен в местную ЦРБ с переломом. По данным краевой прокуратуры, постоялец сломал ногу во время эвакуации.
В региональной прокуратуре добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.