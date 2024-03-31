https://ria.ru/20240331/pozhar-1936964024.html

Площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону выросла до 800 "квадратов"

Площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону выросла до 800 "квадратов" - РИА Новости, 31.03.2024

Площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону выросла до 800 "квадратов"

Площадь пожара на складе с бумажной продукцией в Ростове-на-Дону выросла до 800 квадратных метров, огонь перекинулся на соседний склад, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T16:58

2024-03-31T16:58

2024-03-31T18:16

происшествия

ростов-на-дону

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар — РИА Новости. Площадь пожара на складе с бумажной продукцией в Ростове-на-Дону выросла до 800 квадратных метров, огонь перекинулся на соседний склад, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области.Двухэтажный склад с бумажной продукцией на улице Доватора, 156/3 загорелся около 15.00 воскресенья. Площадь пожара составляла 560 "квадратов"."Огонь перекинулся на крышу соседнего складского помещения. По состоянию на 16.30 площадь пожара составляет 800 квадратных метров", - сказал он. Информация о пострадавших не поступала.На месте работают 50 специалистов, 16 единиц техники.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

ростов-на-дону

россия

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Ольга Фомченкова

происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)