https://ria.ru/20240331/pozhar-1936949946.html

На турбазе в Краснодарском крае произошел пожар

На турбазе в Краснодарском крае произошел пожар - РИА Новости, 31.03.2024

На турбазе в Краснодарском крае произошел пожар

Турбаза "Водолей" загорелась в Апшеронском районе на Кубани, площадь пожара достигала 500 квадратных метров, один человек доставлен в больницу, сообщил... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T15:01

2024-03-31T15:01

2024-03-31T15:01

туризм

происшествия

апшеронский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 31 мар - РИА Новости. Турбаза "Водолей" загорелась в Апшеронском районе на Кубани, площадь пожара достигала 500 квадратных метров, один человек доставлен в больницу, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале. "Тридцать первого марта в 13.05 поступила информация о возгорании на турбазе "Водолей", расположенной вдоль трассы из хутора Красного Дагестана к станице Нижегородской. По предварительной информации, причиной могла стать вспышка газо-воздушной смеси из газового баллона. Одного пострадавшего с переломом доставили в местную ЦРБ. В 13.20 возгорание локализовали на площади 500 квадратных метров", - сообщили в оперштабе, ссылаясь на информацию администрации Апшеронского района. По данным краевого ГУ МЧС, в 13.57 спасатели ликвидировали открытое горение. При ликвидации пожара задействовано 49 человек и 16 единиц техники. Всего эвакуировано 50 человек, при этом детей среди них нет, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230620/altay-1879283092.html

апшеронский район

краснодарский край

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происшествия, апшеронский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край