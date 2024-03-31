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В Башкирии при пожаре в частном доме погибли четыре человека - РИА Новости, 31.03.2024
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06:50 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/pozhar-1936902617.html
В Башкирии при пожаре в частном доме погибли четыре человека
В Башкирии при пожаре в частном доме погибли четыре человека - РИА Новости, 31.03.2024
В Башкирии при пожаре в частном доме погибли четыре человека
Два малолетних ребенка, их мама и дедушка стали жертвами пожара в частном доме в башкирском селе, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T06:50
2024-03-31T06:50
происшествия
белорецкий район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 31 мар - РИА Новости. Два малолетних ребенка, их мама и дедушка стали жертвами пожара в частном доме в башкирском селе, сообщили в ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, в ночь на воскресенье произошел пожар в частном доме в селе Железнодорожный Белорецкого района. "В ходе тушения пожара обнаружены 4 погибших: трехлетняя девочка, годовалый мальчик, их мама 1991 года рождения и дедушка 1967 года рождения", - сообщили в МЧС региона. Спасатели отметили, что в доме не было пожарного извещателя.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
https://ria.ru/20240331/pozhar-1936898180.html
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происшествия, белорецкий район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белорецкий район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии при пожаре в частном доме погибли четыре человека

ГУ МЧС: в башкирском селе при пожаре в доме погибли двое детей и двое взрослых

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УФА, 31 мар - РИА Новости. Два малолетних ребенка, их мама и дедушка стали жертвами пожара в частном доме в башкирском селе, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, в ночь на воскресенье произошел пожар в частном доме в селе Железнодорожный Белорецкого района.
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"В ходе тушения пожара обнаружены 4 погибших: трехлетняя девочка, годовалый мальчик, их мама 1991 года рождения и дедушка 1967 года рождения", - сообщили в МЧС региона.
Спасатели отметили, что в доме не было пожарного извещателя.
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ПроисшествияБелорецкий районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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