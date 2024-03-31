https://ria.ru/20240331/poteri-1936939459.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 31.03.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли украинским войскам поражение и отразили контратаку на южнодонецком направлении, потери противника... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T13:23

2024-03-31T13:23

2024-03-31T13:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли украинским войскам поражение и отразили контратаку на южнодонецком направлении, потери противника составили до 85 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й,108-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Старомайорское Донецкой народной республики, Комсомольское и Малиновка Запорожской области", - говорится в сообщении.Кроме того, была отражена контратака штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе Приютного в Запорожской области."Потери противника составили до 85 военнослужащих, два танка, пять автомобилей, две гаубицы: М777 и М198 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

запорожская область

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вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика