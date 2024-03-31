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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 31.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли украинским войскам поражение и отразили контратаку на южнодонецком направлении, потери противника... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T13:23
2024-03-31T13:23
2024-03-31T13:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли украинским войскам поражение и отразили контратаку на южнодонецком направлении, потери противника составили до 85 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й,108-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Старомайорское Донецкой народной республики, Комсомольское и Малиновка Запорожской области", - говорится в сообщении.Кроме того, была отражена контратака штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе Приютного в Запорожской области."Потери противника составили до 85 военнослужащих, два танка, пять автомобилей, две гаубицы: М777 и М198 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ", - добавили в Минобороны РФ.
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вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 85 военных на Южнодонецком направлении за сутки