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Сотрудничавший с Ruptly журналист получил тяжелые ранения при атаке в Газе - РИА Новости, 31.03.2024
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23:46 31.03.2024 (обновлено: 23:56 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/postradavshiy-1937001296.html
Сотрудничавший с Ruptly журналист получил тяжелые ранения при атаке в Газе
Сотрудничавший с Ruptly журналист получил тяжелые ранения при атаке в Газе - РИА Новости, 31.03.2024
Сотрудничавший с Ruptly журналист получил тяжелые ранения при атаке в Газе
Сотрудничавший с Ruptly в Газе журналист Мохаммад Або Дахрудж получил тяжелые ранения и лишился ноги в результате израильского авиаудара, сообщило агентство. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T23:46
2024-03-31T23:56
в мире
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Сотрудничавший с Ruptly в Газе журналист Мохаммад Або Дахрудж получил тяжелые ранения и лишился ноги в результате израильского авиаудара, сообщило агентство."Журналист, сотрудничавший с Ruptly в Газе, получил тяжелые ранения и лишился ноги в результате израильского авиаудара &lt;...&gt; Наш коллега Мохаммад Або Дахрудж в момент авиаудара работал у больницы Аль-Акса. Сейчас он находится в отделении реанимации", — говорится в заявлении.Уточняется, что два палестинца погибли, а несколько других журналистов также получили ранения.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сотрудничавший с Ruptly журналист получил тяжелые ранения при атаке в Газе

Сотрудничавший с Ruptly в Газе журналист получил тяжелые ранения и лишился ноги

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Сотрудничавший с Ruptly в Газе журналист Мохаммад Або Дахрудж получил тяжелые ранения и лишился ноги в результате израильского авиаудара, сообщило агентство.
"Журналист, сотрудничавший с Ruptly в Газе, получил тяжелые ранения и лишился ноги в результате израильского авиаудара <...> Наш коллега Мохаммад Або Дахрудж в момент авиаудара работал у больницы Аль-Акса. Сейчас он находится в отделении реанимации", — говорится в заявлении.
Уточняется, что два палестинца погибли, а несколько других журналистов также получили ранения.
Обстановка у больничного комплекса, который окружила израильская армия - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
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В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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