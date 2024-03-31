https://ria.ru/20240331/postradavshiy-1937001296.html

Сотрудничавший с Ruptly журналист получил тяжелые ранения при атаке в Газе

Сотрудничавший с Ruptly журналист получил тяжелые ранения при атаке в Газе - РИА Новости, 31.03.2024

Сотрудничавший с Ruptly журналист получил тяжелые ранения при атаке в Газе

Сотрудничавший с Ruptly в Газе журналист Мохаммад Або Дахрудж получил тяжелые ранения и лишился ноги в результате израильского авиаудара, сообщило агентство. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T23:46

2024-03-31T23:46

2024-03-31T23:56

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Сотрудничавший с Ruptly в Газе журналист Мохаммад Або Дахрудж получил тяжелые ранения и лишился ноги в результате израильского авиаудара, сообщило агентство."Журналист, сотрудничавший с Ruptly в Газе, получил тяжелые ранения и лишился ноги в результате израильского авиаудара <...> Наш коллега Мохаммад Або Дахрудж в момент авиаудара работал у больницы Аль-Акса. Сейчас он находится в отделении реанимации", — говорится в заявлении.Уточняется, что два палестинца погибли, а несколько других журналистов также получили ранения.

https://ria.ru/20240210/gaza-1926577294.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году