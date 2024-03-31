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Сотрудничавший с Ruptly журналист получил тяжелые ранения при атаке в Газе
Сотрудничавший с Ruptly журналист получил тяжелые ранения при атаке в Газе - РИА Новости, 31.03.2024
Сотрудничавший с Ruptly журналист получил тяжелые ранения при атаке в Газе
Сотрудничавший с Ruptly в Газе журналист Мохаммад Або Дахрудж получил тяжелые ранения и лишился ноги в результате израильского авиаудара, сообщило агентство. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T23:46
2024-03-31T23:46
2024-03-31T23:56
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Сотрудничавший с Ruptly в Газе журналист Мохаммад Або Дахрудж получил тяжелые ранения и лишился ноги в результате израильского авиаудара, сообщило агентство."Журналист, сотрудничавший с Ruptly в Газе, получил тяжелые ранения и лишился ноги в результате израильского авиаудара <...> Наш коллега Мохаммад Або Дахрудж в момент авиаудара работал у больницы Аль-Акса. Сейчас он находится в отделении реанимации", — говорится в заявлении.Уточняется, что два палестинца погибли, а несколько других журналистов также получили ранения.
https://ria.ru/20240210/gaza-1926577294.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сотрудничавший с Ruptly журналист получил тяжелые ранения при атаке в Газе
Сотрудничавший с Ruptly в Газе журналист получил тяжелые ранения и лишился ноги
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Сотрудничавший с Ruptly в Газе журналист Мохаммад Або Дахрудж получил тяжелые ранения и лишился ноги в результате израильского авиаудара, сообщило агентство.
"Журналист, сотрудничавший с Ruptly в Газе, получил тяжелые ранения и лишился ноги в результате израильского авиаудара <...> Наш коллега Мохаммад Або Дахрудж в момент авиаудара работал у больницы Аль-Акса. Сейчас он находится в отделении реанимации", — говорится в заявлении.
Уточняется, что два палестинца погибли, а несколько других журналистов также получили ранения.