https://ria.ru/20240331/postradavshie-1936985960.html

При обстреле Ясиноватой пострадали два мирных жителя

При обстреле Ясиноватой пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 31.03.2024

При обстреле Ясиноватой пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T20:12

2024-03-31T20:12

2024-03-31T21:14

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

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сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко."В результате очередного обстрела города Ясиноватая ранение получили мужчины 1957 года рождения и 1965 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра."Побило машины, в основном повреждены стекла. Ранены двое соседей. Сказали, ранения тяжелые, легкое пробито", - рассказала РИА Новости очевидец происшествия Любовь Ивановна.По словам очевидцев, также повреждения фасадов получили по меньшей мере пять многоквартирных жилых домов.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 18.00 мск выпустили одну ракету из РСЗО по Ясиноватой.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 31 раз обстреляли территорию республики, выпустив 101 единицу различных боеприпасов. Повреждения получили одно жилое домостроение и еще один объект гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html

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Последствия обстрела жилых домов в Ясиноватой Кадры РИА Новости с места украинского обстрела Ясиноватой. По данным очевидцев, повреждения фасадов получили по меньшей мере пять многоквартирных жилых домов. 2024-03-31T20:12 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия