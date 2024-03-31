https://ria.ru/20240331/postradavshie-1936985960.html
При обстреле Ясиноватой пострадали два мирных жителя
При обстреле Ясиноватой пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 31.03.2024
При обстреле Ясиноватой пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T20:12
2024-03-31T20:12
2024-03-31T21:14
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко."В результате очередного обстрела города Ясиноватая ранение получили мужчины 1957 года рождения и 1965 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра."Побило машины, в основном повреждены стекла. Ранены двое соседей. Сказали, ранения тяжелые, легкое пробито", - рассказала РИА Новости очевидец происшествия Любовь Ивановна.По словам очевидцев, также повреждения фасадов получили по меньшей мере пять многоквартирных жилых домов.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 18.00 мск выпустили одну ракету из РСЗО по Ясиноватой.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 31 раз обстреляли территорию республики, выпустив 101 единицу различных боеприпасов. Повреждения получили одно жилое домостроение и еще один объект гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
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Последствия обстрела жилых домов в Ясиноватой
Кадры РИА Новости с места украинского обстрела Ясиноватой.
По данным очевидцев, повреждения фасадов получили по меньшей мере пять многоквартирных жилых домов.
2024-03-31T20:12
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Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
При обстреле Ясиноватой пострадали два мирных жителя
Шевченко: при обстреле Ясиноватой пострадали два мирных жителя