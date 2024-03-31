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При обстреле Ясиноватой пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 31.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:12 31.03.2024 (обновлено: 21:14 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/postradavshie-1936985960.html
При обстреле Ясиноватой пострадали два мирных жителя
При обстреле Ясиноватой пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 31.03.2024
При обстреле Ясиноватой пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T20:12
2024-03-31T21:14
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко."В результате очередного обстрела города Ясиноватая ранение получили мужчины 1957 года рождения и 1965 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра."Побило машины, в основном повреждены стекла. Ранены двое соседей. Сказали, ранения тяжелые, легкое пробито", - рассказала РИА Новости очевидец происшествия Любовь Ивановна.По словам очевидцев, также повреждения фасадов получили по меньшей мере пять многоквартирных жилых домов.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 18.00 мск выпустили одну ракету из РСЗО по Ясиноватой.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 31 раз обстреляли территорию республики, выпустив 101 единицу различных боеприпасов. Повреждения получили одно жилое домостроение и еще один объект гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Последствия обстрела жилых домов в Ясиноватой
Кадры РИА Новости с места украинского обстрела Ясиноватой. По данным очевидцев, повреждения фасадов получили по меньшей мере пять многоквартирных жилых домов.
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ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
При обстреле Ясиноватой пострадали два мирных жителя

Шевченко: при обстреле Ясиноватой пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.
"В результате очередного обстрела города Ясиноватая ранение получили мужчины 1957 года рождения и 1965 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
"Побило машины, в основном повреждены стекла. Ранены двое соседей. Сказали, ранения тяжелые, легкое пробито", - рассказала РИА Новости очевидец происшествия Любовь Ивановна.
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По словам очевидцев, также повреждения фасадов получили по меньшей мере пять многоквартирных жилых домов.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 18.00 мск выпустили одну ракету из РСЗО по Ясиноватой.
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Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 31 раз обстреляли территорию республики, выпустив 101 единицу различных боеприпасов. Повреждения получили одно жилое домостроение и еще один объект гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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