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При обстреле поселка Теткино пострадала женщина - РИА Новости, 31.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 31.03.2024 (обновлено: 20:45 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/postradavshaya-1936987587.html
При обстреле поселка Теткино пострадала женщина
При обстреле поселка Теткино пострадала женщина - РИА Новости, 31.03.2024
При обстреле поселка Теткино пострадала женщина
Женщина получила осколочное ранение в результате обстрела курского поселка Теткино со стороны украинских военных, сообщает губернатор Роман Старовойт в своем... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T20:39
2024-03-31T20:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
роман старовойт
глушковский район
украина
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Женщина получила осколочное ранение в результате обстрела курского поселка Теткино со стороны украинских военных, сообщает губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Местная жительница получила осколочные ранения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате обстрела произошел пожар на предприятии, который спасатели оперативно потушили. Также после атаки повреждения получили пять многоквартирных домов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
глушковский район
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вооруженные силы украины, происшествия, роман старовойт, глушковский район, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Роман Старовойт, Глушковский район, Украина
При обстреле поселка Теткино пострадала женщина

Старовойт: при обстреле поселка Теткино пострадала женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Женщина получила осколочное ранение в результате обстрела курского поселка Теткино со стороны украинских военных, сообщает губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"Со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Местная жительница получила осколочные ранения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела произошел пожар на предприятии, который спасатели оперативно потушили. Также после атаки повреждения получили пять многоквартирных домов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоман СтаровойтГлушковский районУкраина
 
 
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