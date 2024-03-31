https://ria.ru/20240331/postradavshaya-1936987587.html

При обстреле поселка Теткино пострадала женщина

При обстреле поселка Теткино пострадала женщина - РИА Новости, 31.03.2024

При обстреле поселка Теткино пострадала женщина

Женщина получила осколочное ранение в результате обстрела курского поселка Теткино со стороны украинских военных, сообщает губернатор Роман Старовойт в своем... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T20:39

2024-03-31T20:39

2024-03-31T20:45

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

происшествия

роман старовойт

глушковский район

украина

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Женщина получила осколочное ранение в результате обстрела курского поселка Теткино со стороны украинских военных, сообщает губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Местная жительница получила осколочные ранения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате обстрела произошел пожар на предприятии, который спасатели оперативно потушили. Также после атаки повреждения получили пять многоквартирных домов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

глушковский район

украина

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вооруженные силы украины, происшествия, роман старовойт, глушковский район, украина