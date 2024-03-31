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При обстреле поселка Теткино пострадала женщина
При обстреле поселка Теткино пострадала женщина - РИА Новости, 31.03.2024
При обстреле поселка Теткино пострадала женщина
Женщина получила осколочное ранение в результате обстрела курского поселка Теткино со стороны украинских военных, сообщает губернатор Роман Старовойт в своем... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T20:39
2024-03-31T20:39
2024-03-31T20:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
роман старовойт
глушковский район
украина
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Женщина получила осколочное ранение в результате обстрела курского поселка Теткино со стороны украинских военных, сообщает губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Местная жительница получила осколочные ранения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате обстрела произошел пожар на предприятии, который спасатели оперативно потушили. Также после атаки повреждения получили пять многоквартирных домов.
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вооруженные силы украины, происшествия, роман старовойт, глушковский район, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Роман Старовойт, Глушковский район, Украина
При обстреле поселка Теткино пострадала женщина
Старовойт: при обстреле поселка Теткино пострадала женщина