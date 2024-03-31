Молдавия выиграет от сотрудничества с Россией и СНГ, заявила оппозиция
Депутат Лозован: Молдавия выиграет от сотрудничества с Россией, СНГ, ЕАЭС и ШОС
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Сотрудничество с Россией, СНГ, ЕАЭС и странами ШОС предоставит Молдавии уникальные возможности для развития, заявила в воскресенье в один из лидеров оппозиционной в республике партии "Возрождение", депутат парламента Ирина Лозован.
Делегация "Возрождения" находилась 26 марта с визитом в Москве, в рамках него состоялся ряд встреч, в частности с председателем думского комитета по международным делам и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, с главой комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексеем Пушковым и главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Делегация также приняла участие в Международном экономическом форуме государств-участников СНГ.
"Завершилась рабочая поездка в Москву. На полях экономического форума СНГ провели множество встреч и переговоров с коллегами из стран СНГ. Мы еще раз убедились, что сотрудничество с Россией, СНГ, ЕАЭС и в перспективе с ШОС предоставит Молдове уникальные возможности для развития. Мы увидели дружеское и партнерское отношение. С нами готовы работать открыто и на равных", - написала Лозован в своем Telegram-канале.
Политик отметила, что участие молдавской делегации в работе форума дало возможность установить деловые контакты с представителями разных сфер бизнеса.
"Молдавскую продукцию помнят и любят. Для предприятий легкой промышленности, сельского хозяйства, пищевой промышленности возвращение к российским потребителям и выход на новые рынки даст сильнейший импульс развитию нашей экономики", - добавила Лозован.
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Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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