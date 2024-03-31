https://ria.ru/20240331/politika-1936946940.html

Молдавия выиграет от сотрудничества с Россией и СНГ, заявила оппозиция

Молдавия выиграет от сотрудничества с Россией и СНГ, заявила оппозиция - РИА Новости, 31.03.2024

Молдавия выиграет от сотрудничества с Россией и СНГ, заявила оппозиция

Сотрудничество с Россией, СНГ, ЕАЭС и странами ШОС предоставит Молдавии уникальные возможности для развития, заявила в воскресенье в один из лидеров... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T14:38

2024-03-31T14:38

2024-03-31T14:40

россия

молдавия

москва

леонид слуцкий (политик)

сергей данкверт

майя санду

снг

евразийский экономический союз

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КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Сотрудничество с Россией, СНГ, ЕАЭС и странами ШОС предоставит Молдавии уникальные возможности для развития, заявила в воскресенье в один из лидеров оппозиционной в республике партии "Возрождение", депутат парламента Ирина Лозован. Делегация "Возрождения" находилась 26 марта с визитом в Москве, в рамках него состоялся ряд встреч, в частности с председателем думского комитета по международным делам и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, с главой комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексеем Пушковым и главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Делегация также приняла участие в Международном экономическом форуме государств-участников СНГ. "Завершилась рабочая поездка в Москву. На полях экономического форума СНГ провели множество встреч и переговоров с коллегами из стран СНГ. Мы еще раз убедились, что сотрудничество с Россией, СНГ, ЕАЭС и в перспективе с ШОС предоставит Молдове уникальные возможности для развития. Мы увидели дружеское и партнерское отношение. С нами готовы работать открыто и на равных", - написала Лозован в своем Telegram-канале. Политик отметила, что участие молдавской делегации в работе форума дало возможность установить деловые контакты с представителями разных сфер бизнеса. "Молдавскую продукцию помнят и любят. Для предприятий легкой промышленности, сельского хозяйства, пищевой промышленности возвращение к российским потребителям и выход на новые рынки даст сильнейший импульс развитию нашей экономики", - добавила Лозован. Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240330/moldaviya-1936855015.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

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молдавия

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россия, молдавия, москва, леонид слуцкий (политик), сергей данкверт, майя санду, снг, евразийский экономический союз, шос, в мире