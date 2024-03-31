https://ria.ru/20240331/pogoda-1936981856.html
Москвичам рассказали о погоде в середине недели
Москвичам рассказали о погоде в середине недели - РИА Новости, 31.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в середине недели
В середине недели погода в столице испортится, ожидаются скоротечные ливни, усиление ветра, температура опустится до плюс 9 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T19:33
2024-03-31T19:33
2024-03-31T19:34
общество
евгений тишковец
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В середине недели погода в столице испортится, ожидаются скоротечные ливни, усиление ветра, температура опустится до плюс 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В середине недели погода испортится. В среду, в дневные часы, начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечными ливнями и усилением ветра в порывах до 13-18 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, после полудня посвежеет до плюс 14-16. В четверг, в тылу циклона, местами пройдут небольшие осадки, под утро посвежеет до плюс 4-6, в разгар дня не выше плюс 7-9", - рассказал Тишковец. Он добавил, что, несмотря на ощутимое похолодание, такая погода укладывается в рамки климатической нормы первой декады апреля. "В пятницу инициативу начнет перехватывать гребень антициклона, благодаря чему погода возьмет курс на постепенное улучшение. Если в сумерках еще возможны слабые очаговые осадки в разной фазе, и около 0, то днем выглянет солнце - ожидается до плюс 8-10", - сказал специалист. По его словам, в следующие выходные в столице ожидается постепенное потепление до плюс 10-15 градусов.
https://ria.ru/20240331/moskva-1936930366.html
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общество, евгений тишковец
Общество, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в середине недели
Тишковец: в середине недели температура в Москве опустится до плюс 9
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В середине недели погода в столице испортится, ожидаются скоротечные ливни, усиление ветра, температура опустится до плюс 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В середине недели погода испортится. В среду, в дневные часы, начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечными ливнями и усилением ветра в порывах до 13-18 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, после полудня посвежеет до плюс 14-16. В четверг, в тылу циклона, местами пройдут небольшие осадки, под утро посвежеет до плюс 4-6, в разгар дня не выше плюс 7-9", - рассказал Тишковец.
Он добавил, что, несмотря на ощутимое похолодание, такая погода укладывается в рамки климатической нормы первой декады апреля.
"В пятницу инициативу начнет перехватывать гребень антициклона, благодаря чему погода возьмет курс на постепенное улучшение. Если в сумерках еще возможны слабые очаговые осадки в разной фазе, и около 0, то днем выглянет солнце - ожидается до плюс 8-10", - сказал специалист.
По его словам, в следующие выходные в столице ожидается постепенное потепление до плюс 10-15 градусов.