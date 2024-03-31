Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в середине недели - РИА Новости, 31.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 31.03.2024 (обновлено: 19:34 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/pogoda-1936981856.html
Москвичам рассказали о погоде в середине недели
Москвичам рассказали о погоде в середине недели - РИА Новости, 31.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в середине недели
В середине недели погода в столице испортится, ожидаются скоротечные ливни, усиление ветра, температура опустится до плюс 9 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T19:33
2024-03-31T19:34
общество
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880670103_0:162:3231:1979_1920x0_80_0_0_3597436e8da35dd1f01385b9207395d2.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В середине недели погода в столице испортится, ожидаются скоротечные ливни, усиление ветра, температура опустится до плюс 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В середине недели погода испортится. В среду, в дневные часы, начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечными ливнями и усилением ветра в порывах до 13-18 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, после полудня посвежеет до плюс 14-16. В четверг, в тылу циклона, местами пройдут небольшие осадки, под утро посвежеет до плюс 4-6, в разгар дня не выше плюс 7-9", - рассказал Тишковец. Он добавил, что, несмотря на ощутимое похолодание, такая погода укладывается в рамки климатической нормы первой декады апреля. "В пятницу инициативу начнет перехватывать гребень антициклона, благодаря чему погода возьмет курс на постепенное улучшение. Если в сумерках еще возможны слабые очаговые осадки в разной фазе, и около 0, то днем выглянет солнце - ожидается до плюс 8-10", - сказал специалист. По его словам, в следующие выходные в столице ожидается постепенное потепление до плюс 10-15 градусов.
https://ria.ru/20240331/moskva-1936930366.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880670103_500:0:3231:2048_1920x0_80_0_0_665c1544e7877056fe04601e01a246c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, евгений тишковец
Общество, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в середине недели

Тишковец: в середине недели температура в Москве опустится до плюс 9

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В середине недели погода в столице испортится, ожидаются скоротечные ливни, усиление ветра, температура опустится до плюс 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В середине недели погода испортится. В среду, в дневные часы, начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечными ливнями и усилением ветра в порывах до 13-18 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, после полудня посвежеет до плюс 14-16. В четверг, в тылу циклона, местами пройдут небольшие осадки, под утро посвежеет до плюс 4-6, в разгар дня не выше плюс 7-9", - рассказал Тишковец.
Он добавил, что, несмотря на ощутимое похолодание, такая погода укладывается в рамки климатической нормы первой декады апреля.
"В пятницу инициативу начнет перехватывать гребень антициклона, благодаря чему погода возьмет курс на постепенное улучшение. Если в сумерках еще возможны слабые очаговые осадки в разной фазе, и около 0, то днем выглянет солнце - ожидается до плюс 8-10", - сказал специалист.
По его словам, в следующие выходные в столице ожидается постепенное потепление до плюс 10-15 градусов.
Москва - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Синоптик рассказал, когда в Москве сойдет снежный покров
Вчера, 11:56
 
ОбществоЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала