https://ria.ru/20240331/pogoda-1936973037.html

В Москве ожидается новый температурный рекорд

В Москве ожидается новый температурный рекорд - РИА Новости, 31.03.2024

В Москве ожидается новый температурный рекорд

В понедельник и вторник жителей Москвы ожидает летняя погода с температурой до плюс 22 градусов — это очередной рекорд, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T18:16

2024-03-31T18:16

2024-03-31T21:12

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В понедельник и вторник жителей Москвы ожидает летняя погода с температурой до плюс 22 градусов — это очередной рекорд, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он уточнил, что предстоящая неделя в Центральной и Южной России стартует с летних температур, которых в начале апреля не было никогда за всю историю регулярных метеоизмерений."В Москве в понедельник воздух прогреется до аномальных плюс 19-21, а значит, рекорд для 1 апреля (плюс 17,8), установленный в 1983 году, будет побит. <...> На пик субтропическое тепло, охватившее Русскую равнину, выйдет во вторник, когда в столице в условиях солнечной и сухой погоды потеплеет до плюс 20-22, что соответствует многолетней норме июня или августа. Мало того, второй день подряд будет установлен очередной рекорд, а прежний максимум 73-летней давности со значением плюс 17,4 падет", — рассказал синоптик.Специалист уточнил, что в понедельник также может пройти небольшой дождь."Небо будет немного хмуриться мощной "кучевкой", и впервые с 70-процентной вероятностью в вечерние часы даже не исключен переход конвективной облачности в грозовое состояние", — пояснил Тишковец.Он добавил, что если столбики термометров в столице превысят отметку плюс 20 градусов, это станет самым ранним случаем 20-градусного тепла в городе за весь период наблюдений."Пока первые плюс 20 градусов тепла остаются за 04.04.1990 года (плюс 21,2 градуса). По всей видимости, в этом году это случится на двое-трое суток раньше. При этом даже по ночам воздух не будет остывать ниже плюс 9-11", — пояснил собеседник агентства.При этом в середине недели погода в столице испортится, ожидаются скоротечные ливни, усиление ветра, а температура опустится до плюс девяти градусов, заключил Тишковец.

https://ria.ru/20240324/sneg-1935505961.html

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общество, москва, евгений тишковец