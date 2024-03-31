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В Москве ожидается новый температурный рекорд - РИА Новости, 31.03.2024
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18:16 31.03.2024 (обновлено: 21:12 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/pogoda-1936973037.html
В Москве ожидается новый температурный рекорд
В Москве ожидается новый температурный рекорд - РИА Новости, 31.03.2024
В Москве ожидается новый температурный рекорд
В понедельник и вторник жителей Москвы ожидает летняя погода с температурой до плюс 22 градусов — это очередной рекорд, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T18:16
2024-03-31T21:12
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В понедельник и вторник жителей Москвы ожидает летняя погода с температурой до плюс 22 градусов — это очередной рекорд, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он уточнил, что предстоящая неделя в Центральной и Южной России стартует с летних температур, которых в начале апреля не было никогда за всю историю регулярных метеоизмерений."В Москве в понедельник воздух прогреется до аномальных плюс 19-21, а значит, рекорд для 1 апреля (плюс 17,8), установленный в 1983 году, будет побит. &lt;...&gt; На пик субтропическое тепло, охватившее Русскую равнину, выйдет во вторник, когда в столице в условиях солнечной и сухой погоды потеплеет до плюс 20-22, что соответствует многолетней норме июня или августа. Мало того, второй день подряд будет установлен очередной рекорд, а прежний максимум 73-летней давности со значением плюс 17,4 падет", — рассказал синоптик.Специалист уточнил, что в понедельник также может пройти небольшой дождь."Небо будет немного хмуриться мощной "кучевкой", и впервые с 70-процентной вероятностью в вечерние часы даже не исключен переход конвективной облачности в грозовое состояние", — пояснил Тишковец.Он добавил, что если столбики термометров в столице превысят отметку плюс 20 градусов, это станет самым ранним случаем 20-градусного тепла в городе за весь период наблюдений."Пока первые плюс 20 градусов тепла остаются за 04.04.1990 года (плюс 21,2 градуса). По всей видимости, в этом году это случится на двое-трое суток раньше. При этом даже по ночам воздух не будет остывать ниже плюс 9-11", — пояснил собеседник агентства.При этом в середине недели погода в столице испортится, ожидаются скоротечные ливни, усиление ветра, а температура опустится до плюс девяти градусов, заключил Тишковец.
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
В Москве ожидается новый температурный рекорд

Синоптик Тишковец: температура в Москве поднимется до 22 градусов в понедельник

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на центр Москвы
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В понедельник и вторник жителей Москвы ожидает летняя погода с температурой до плюс 22 градусов — это очередной рекорд, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он уточнил, что предстоящая неделя в Центральной и Южной России стартует с летних температур, которых в начале апреля не было никогда за всю историю регулярных метеоизмерений.
"В Москве в понедельник воздух прогреется до аномальных плюс 19-21, а значит, рекорд для 1 апреля (плюс 17,8), установленный в 1983 году, будет побит. <...> На пик субтропическое тепло, охватившее Русскую равнину, выйдет во вторник, когда в столице в условиях солнечной и сухой погоды потеплеет до плюс 20-22, что соответствует многолетней норме июня или августа. Мало того, второй день подряд будет установлен очередной рекорд, а прежний максимум 73-летней давности со значением
плюс 17,4 падет", — рассказал синоптик.
Специалист уточнил, что в понедельник также может пройти небольшой дождь.
«
"Небо будет немного хмуриться мощной "кучевкой", и впервые с 70-процентной вероятностью в вечерние часы даже не исключен переход конвективной облачности в грозовое состояние", — пояснил Тишковец.
Он добавил, что если столбики термометров в столице превысят отметку плюс 20 градусов, это станет самым ранним случаем 20-градусного тепла в городе за весь период наблюдений.
"Пока первые плюс 20 градусов тепла остаются за 04.04.1990 года (плюс 21,2 градуса). По всей видимости, в этом году это случится на двое-трое суток раньше. При этом даже по ночам воздух не будет остывать ниже плюс 9-11", — пояснил собеседник агентства.
При этом в середине недели погода в столице испортится, ожидаются скоротечные ливни, усиление ветра, а температура опустится до плюс девяти градусов, заключил Тишковец.
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