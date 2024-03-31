https://ria.ru/20240331/pogoda-1936917240.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 31.03.2024

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Переменная облачность, без осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T09:57

2024-03-31T09:57

2024-03-31T09:57

общество

евгений тишковец

москва

погода

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем антициклона, благодаря чему москвичей ждет по-весеннему погожий и очень теплый денек с температурным фоном, почти на месяц опережающим климатический календарь. В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 14-17 градусов, по области плюс 13-18 градусов", - рассказал Тишковец. Ветер в столице будет дуть южный, юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 749 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240312/el-nino-1932403941.html

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общество, евгений тишковец, москва, погода