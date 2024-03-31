https://ria.ru/20240331/pogoda-1936917240.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 31.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Переменная облачность, без осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T09:57
2024-03-31T09:57
2024-03-31T09:57
общество
евгений тишковец
москва
погода
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем антициклона, благодаря чему москвичей ждет по-весеннему погожий и очень теплый денек с температурным фоном, почти на месяц опережающим климатический календарь. В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 14-17 градусов, по области плюс 13-18 градусов", - рассказал Тишковец. Ветер в столице будет дуть южный, юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 749 миллиметров ртутного столба.
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общество, евгений тишковец, москва, погода
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик Тишковец: без осадков и до плюс 17 ожидается в Москве в воскресенье
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем антициклона, благодаря чему москвичей ждет по-весеннему погожий и очень теплый денек с температурным фоном, почти на месяц опережающим климатический календарь. В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 14-17 градусов, по области плюс 13-18 градусов", - рассказал Тишковец.
Ветер в столице будет дуть южный, юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 749 миллиметров ртутного столба.