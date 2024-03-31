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СМИ: в Каире возобновятся переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 31.03.2024
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08:27 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/peregovory-1936907108.html
СМИ: в Каире возобновятся переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС
СМИ: в Каире возобновятся переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 31.03.2024
СМИ: в Каире возобновятся переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС
Переговоры о перемирии между Израилем и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС возобновятся в воскресенье в столице Каире, сообщил телеканал Al... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T08:27
2024-03-31T08:27
в мире
израиль
сша
василий небензя
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 30 мар - РИА Новости. Переговоры о перемирии между Израилем и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС возобновятся в воскресенье в столице Каире, сообщил телеканал Al Qahera News со ссылкой на источник в египетских органах безопасности. "Переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС возобновятся завтра в Каире", - заявил источник телеканала. В последние месяцы состоялось несколько раундов переговоров о прекращении огня в секторе Газа, однако они до сих пор не увенчались успехом. Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан, которое бы привело к длительному устойчивому перемирию. Четырнадцать стран голосовали "за", США воздержались. Постпред США в ходе своего выступления обронила фразу, что резолюция не является обязывающей. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выразив сожаление, что его американская коллега не читала Устава организации, заявил журналистам, что все резолюции Совета безопасности ООН обязательны к исполнению. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших от израильских ударов в секторе Газа достигло 32,7 тысяч, около 75,2 тысячи человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240331/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, сша, василий небензя, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Василий Небензя, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: в Каире возобновятся переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС

Al Qahera News: в Каире пройдут переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
Читать ria.ru в
КАИР, 30 мар - РИА Новости. Переговоры о перемирии между Израилем и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС возобновятся в воскресенье в столице Каире, сообщил телеканал Al Qahera News со ссылкой на источник в египетских органах безопасности.
"Переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС возобновятся завтра в Каире", - заявил источник телеканала.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
В последние месяцы состоялось несколько раундов переговоров о прекращении огня в секторе Газа, однако они до сих пор не увенчались успехом.
Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан, которое бы привело к длительному устойчивому перемирию. Четырнадцать стран голосовали "за", США воздержались. Постпред США в ходе своего выступления обронила фразу, что резолюция не является обязывающей. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выразив сожаление, что его американская коллега не читала Устава организации, заявил журналистам, что все резолюции Совета безопасности ООН обязательны к исполнению.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Байден раскрыл, как может закончиться конфликт в секторе Газа
29 марта, 10:04
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших от израильских ударов в секторе Газа достигло 32,7 тысяч, около 75,2 тысячи человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Отказались подчиняться. Вашингтон теряет ключевого партнера
20 марта, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
ООН назвала принятую резолюцию по Газе обязательной к исполнению
25 марта, 20:02
 
В миреИзраильСШАВасилий НебензяХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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