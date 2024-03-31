https://ria.ru/20240331/pensiya-1936890537.html
Эксперт рассказал, кто не получит прибавку к пенсии в апреле
Эксперт рассказал, кто не получит прибавку к пенсии в апреле - РИА Новости, 31.03.2024
Эксперт рассказал, кто не получит прибавку к пенсии в апреле
Прибавку к пенсии с 1 апреля не получат представители силовых ведомств на пенсии и работающие пенсионеры, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник ИНСАП... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T01:03
2024-03-31T01:03
2024-03-31T01:03
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Прибавку к пенсии с 1 апреля не получат представители силовых ведомств на пенсии и работающие пенсионеры, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок. "С учетом индексации социальных пенсий в апреле, размеры пенсионных выплат увеличатся для большинства категорий пенсионеров. Одним из исключений являются пенсии военным и другим представителям силовых ведомств, а также госслужащим", - заявил Ляшок. Он пояснил, что для этих категорий индексация пенсий происходит одновременно с индексацией заработных плат по соответствующим видам работ. Последнее повышение зарплат военных и силовиков было в октябре прошлого года. "Индексации заработных плат госслужащим в прошлом году не было, за исключением ряда категорий (президент, премьер-министр, зампредседателя Совета безопасности, руководители министерств, ведомств и другие федеральные чиновники)", - отметил эксперт. Индексация страховых пенсий работающим пенсионерам была приостановлена с 1 февраля 2016 года законом президента России Владимира Путина. Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5% с 1 апреля.
https://ria.ru/20240311/pensiya-1932308739.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Эксперт рассказал, кто не получит прибавку к пенсии в апреле
Эксперт: прибавку к пенсии с 1 апреля не получат работающие пенсионеры
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Прибавку к пенсии с 1 апреля не получат представители силовых ведомств на пенсии и работающие пенсионеры, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.
"С учетом индексации социальных пенсий в апреле, размеры пенсионных выплат увеличатся для большинства категорий пенсионеров. Одним из исключений являются пенсии военным и другим представителям силовых ведомств, а также госслужащим", - заявил Ляшок.
Он пояснил, что для этих категорий индексация пенсий происходит одновременно с индексацией заработных плат по соответствующим видам работ. Последнее повышение зарплат военных и силовиков было в октябре прошлого года.
"Индексации заработных плат госслужащим в прошлом году не было, за исключением ряда категорий (президент, премьер-министр, зампредседателя Совета безопасности, руководители министерств, ведомств и другие федеральные чиновники)", - отметил эксперт.
Индексация страховых пенсий работающим пенсионерам была приостановлена с 1 февраля 2016 года законом президента России Владимира Путина
.
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5% с 1 апреля.