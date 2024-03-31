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В зоне подтопления в Алтайском крае оказались почти 500 домов - РИА Новости, 31.03.2024
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15:22 31.03.2024 (обновлено: 15:46 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/pavodok-1936951408.html
В зоне подтопления в Алтайском крае оказались почти 500 домов
В зоне подтопления в Алтайском крае оказались почти 500 домов - РИА Новости, 31.03.2024
В зоне подтопления в Алтайском крае оказались почти 500 домов
В зоне подтопления в Алтайском крае остаются 478 домов и 943 приусадебных участка, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T15:22
2024-03-31T15:46
происшествия
алтайский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В зоне подтопления в Алтайском крае остаются 478 домов и 943 приусадебных участка, сообщили в пресс-службе МЧС. "В зоне подтопления остается 478 жилых домов и 943 приусадебных участка в 40 населенных пунктах. Введено ограничение на девяти участках автодорог. В трех пунктах временного размещения находятся 165 человек, в том числе 30 детей. Людям оказывается вся необходимая помощь", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, спасатели в гидрокостюмах продолжают подворовые обходы, эвакуируя жителей и домашних животных. В субботу в Алтайском крае ввели режим чрезвычайной ситуации.По данным МЧС, в период весеннего половодья подтопления могут затронуть территории 47 регионов в семи федеральных округах, в том числе Московскую область. В зоне риска — более 4,3 тысячи населенных пунктов. Около 840 тысяч человек и 210 тысяч единиц техники, в том числе 350 воздушных судов, привели в готовность для борьбы с последствиями паводков. Кроме того, специалисты определили 755 затороопасных мест на акваториях рек, а также спланировали мероприятия по ослаблению и подрыву льда на 419 участках.
https://ria.ru/20240330/avtobus-1936791794.html
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алтайский край
россия
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происшествия, алтайский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, Алтайский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
В зоне подтопления в Алтайском крае оказались почти 500 домов

МЧС: в зоне подтопления в Алтайском крае оказались 478 домов и 943 участка

© Фото : МЧС РоссииПоследствия наводнения в Алтайском крае
Последствия наводнения в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© Фото : МЧС России
Последствия наводнения в Алтайском крае
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В зоне подтопления в Алтайском крае остаются 478 домов и 943 приусадебных участка, сообщили в пресс-службе МЧС.
"В зоне подтопления остается 478 жилых домов и 943 приусадебных участка в 40 населенных пунктах. Введено ограничение на девяти участках автодорог. В трех пунктах временного размещения находятся 165 человек, в том числе 30 детей. Людям оказывается вся необходимая помощь", — говорится в заявлении.
Место происшествия, где автобус затонул в заполненном талыми водами кювете на Алтае
На Алтае пассажирский автобус затонул в кювете с талыми водами
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Как отметили в ведомстве, спасатели в гидрокостюмах продолжают подворовые обходы, эвакуируя жителей и домашних животных.
В субботу в Алтайском крае ввели режим чрезвычайной ситуации.
© Фото : МЧС РоссииПоследствия наводнения в Алтайском крае
Последствия наводнения в Алтайском крае
Последствия наводнения в Алтайском крае
© Фото : МЧС России
1 из 3
© Фото : МЧС РоссииПоследствия наводнения в Алтайском крае
Последствия наводнения в Алтайском крае
Последствия наводнения в Алтайском крае
© Фото : МЧС России
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© Фото : МЧС РоссииПоследствия наводнения в Алтайском крае
Последствия наводнения в Алтайском крае
Последствия наводнения в Алтайском крае
© Фото : МЧС России
3 из 3
Последствия наводнения в Алтайском крае
© Фото : МЧС России
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Последствия наводнения в Алтайском крае
© Фото : МЧС России
2 из 3
Последствия наводнения в Алтайском крае
© Фото : МЧС России
3 из 3
По данным МЧС, в период весеннего половодья подтопления могут затронуть территории 47 регионов в семи федеральных округах, в том числе Московскую область. В зоне риска — более 4,3 тысячи населенных пунктов.
Около 840 тысяч человек и 210 тысяч единиц техники, в том числе 350 воздушных судов, привели в готовность для борьбы с последствиями паводков. Кроме того, специалисты определили 755 затороопасных мест на акваториях рек, а также спланировали мероприятия по ослаблению и подрыву льда на 419 участках.
Паводок - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Первые масштабные дождевые паводки ожидаются на Кубани и в Крыму
30 марта, 02:33
 
ПроисшествияАлтайский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)
 
 
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