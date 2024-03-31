https://ria.ru/20240331/pavodok-1936951408.html

В зоне подтопления в Алтайском крае оказались почти 500 домов

В зоне подтопления в Алтайском крае оказались почти 500 домов - РИА Новости, 31.03.2024

В зоне подтопления в Алтайском крае оказались почти 500 домов

В зоне подтопления в Алтайском крае остаются 478 домов и 943 приусадебных участка, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T15:22

2024-03-31T15:22

2024-03-31T15:46

происшествия

алтайский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В зоне подтопления в Алтайском крае остаются 478 домов и 943 приусадебных участка, сообщили в пресс-службе МЧС. "В зоне подтопления остается 478 жилых домов и 943 приусадебных участка в 40 населенных пунктах. Введено ограничение на девяти участках автодорог. В трех пунктах временного размещения находятся 165 человек, в том числе 30 детей. Людям оказывается вся необходимая помощь", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, спасатели в гидрокостюмах продолжают подворовые обходы, эвакуируя жителей и домашних животных. В субботу в Алтайском крае ввели режим чрезвычайной ситуации.По данным МЧС, в период весеннего половодья подтопления могут затронуть территории 47 регионов в семи федеральных округах, в том числе Московскую область. В зоне риска — более 4,3 тысячи населенных пунктов. Около 840 тысяч человек и 210 тысяч единиц техники, в том числе 350 воздушных судов, привели в готовность для борьбы с последствиями паводков. Кроме того, специалисты определили 755 затороопасных мест на акваториях рек, а также спланировали мероприятия по ослаблению и подрыву льда на 419 участках.

https://ria.ru/20240330/avtobus-1936791794.html

https://ria.ru/20240330/pavodki-1936768435.html

алтайский край

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алтайский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)