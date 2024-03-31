https://ria.ru/20240331/pavodok-1936913890.html

В Алтайском крае паводок подтопил 127 домов

В Алтайском крае паводок подтопил 127 домов - РИА Новости, 31.03.2024

В Алтайском крае паводок подтопил 127 домов

В Алтайском крае паводок подтопил 127 домов, сообщило региональное управление МЧС. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T09:18

2024-03-31T09:18

2024-03-31T10:14

происшествия

жилье

алтайский край

михайловский район

камень-на-оби

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАРНАУЛ, 31 мар — РИА Новости. В Алтайском крае паводок подтопил 127 домов, сообщило региональное управление МЧС."Талыми водами на данный момент подтоплено 923 приусадебных участка, 127 домов в 37 населенных пунктах региона", — говорится в публикации.Наиболее напряженная ситуация сложилась в Михайловском районе. В одноименном селе подтопило 46 домов и 364 приусадебных участка. В Ракитах — 39 домов и 253 приусадебных участка.На контроле также находится обстановка в городах Камень-на-Оби, Славгород, в Благовещенском, Бурлинском, Первомайском и Немецком национальном районах.В субботу в Алтайском крае ввели режим чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20240330/avtobus-1936791794.html

https://ria.ru/20240301/gost-1930376496.html

алтайский край

михайловский район

камень-на-оби

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, алтайский край, михайловский район, камень-на-оби, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)