https://ria.ru/20240331/pavodok-1936913890.html
В Алтайском крае паводок подтопил 127 домов
В Алтайском крае паводок подтопил 127 домов - РИА Новости, 31.03.2024
В Алтайском крае паводок подтопил 127 домов
В Алтайском крае паводок подтопил 127 домов, сообщило региональное управление МЧС. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T09:18
2024-03-31T09:18
2024-03-31T10:14
происшествия
жилье
алтайский край
михайловский район
камень-на-оби
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 31 мар — РИА Новости. В Алтайском крае паводок подтопил 127 домов, сообщило региональное управление МЧС."Талыми водами на данный момент подтоплено 923 приусадебных участка, 127 домов в 37 населенных пунктах региона", — говорится в публикации.Наиболее напряженная ситуация сложилась в Михайловском районе. В одноименном селе подтопило 46 домов и 364 приусадебных участка. В Ракитах — 39 домов и 253 приусадебных участка.На контроле также находится обстановка в городах Камень-на-Оби, Славгород, в Благовещенском, Бурлинском, Первомайском и Немецком национальном районах.В субботу в Алтайском крае ввели режим чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20240330/avtobus-1936791794.html
https://ria.ru/20240301/gost-1930376496.html
алтайский край
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, алтайский край, михайловский район, камень-на-оби, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Алтайский край, Михайловский район, Камень-на-Оби, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Алтайском крае паводок подтопил 127 домов
Паводок подтопил 127 домов и 923 приусадебных участка в Алтайском крае