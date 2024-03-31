https://ria.ru/20240331/operatsiya-1936926663.html
Силовики завершили операцию в Каспийске, где были заблокированы террористы
Силовики завершили операцию в Каспийске, где были заблокированы террористы - РИА Новости, 31.03.2024
Силовики завершили операцию в Каспийске, где были заблокированы террористы
Силовики завершили операцию в доме в дагестанском Каспийске, где в одной из квартир были заблокированы террористы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T11:12
2024-03-31T11:12
2024-03-31T11:13
махачкала
каспийск
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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КАСПИЙСК, 31 мар - РИА Новости. Силовики завершили операцию в доме в дагестанском Каспийске, где в одной из квартир были заблокированы террористы, передает корреспондент РИА Новости. Жильцам разрешили вернуться в свои квартиры. Один из них рассказал агентству, что их вывели примерно в 6 утра (мск) и первое время запретили покидать территорию двора. В воскресенье утром Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников был введен правовой режим контртеррористической операции (КТО). Позже НАК сообщил о задержании трех бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936753824.html
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Видео с места антитеррористической операции в дагестанском Каспийске
Видео с места антитеррористической операции в дагестанском Каспийске. Местным жителям уже разрешили вернуться в свои квартиры.
2024-03-31T11:12
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РИА Новости
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махачкала, каспийск, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Махачкала, Каспийск, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Силовики завершили операцию в Каспийске, где были заблокированы террористы
Силовики завершили операцию в доме в Каспийске, где заблокировали террористов