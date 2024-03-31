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Силовики завершили операцию в Каспийске, где были заблокированы террористы - РИА Новости, 31.03.2024
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11:12 31.03.2024 (обновлено: 11:13 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/operatsiya-1936926663.html
Силовики завершили операцию в Каспийске, где были заблокированы террористы
Силовики завершили операцию в Каспийске, где были заблокированы террористы - РИА Новости, 31.03.2024
Силовики завершили операцию в Каспийске, где были заблокированы террористы
Силовики завершили операцию в доме в дагестанском Каспийске, где в одной из квартир были заблокированы террористы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T11:12
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махачкала
каспийск
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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КАСПИЙСК, 31 мар - РИА Новости. Силовики завершили операцию в доме в дагестанском Каспийске, где в одной из квартир были заблокированы террористы, передает корреспондент РИА Новости. Жильцам разрешили вернуться в свои квартиры. Один из них рассказал агентству, что их вывели примерно в 6 утра (мск) и первое время запретили покидать территорию двора. В воскресенье утром Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников был введен правовой режим контртеррористической операции (КТО). Позже НАК сообщил о задержании трех бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936753824.html
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Видео с места антитеррористической операции в дагестанском Каспийске
Видео с места антитеррористической операции в дагестанском Каспийске. Местным жителям уже разрешили вернуться в свои квартиры.
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махачкала, каспийск, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Махачкала, Каспийск, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Силовики завершили операцию в Каспийске, где были заблокированы террористы

Силовики завершили операцию в доме в Каспийске, где заблокировали террористов

Читать ria.ru в
КАСПИЙСК, 31 мар - РИА Новости. Силовики завершили операцию в доме в дагестанском Каспийске, где в одной из квартир были заблокированы террористы, передает корреспондент РИА Новости.
Жильцам разрешили вернуться в свои квартиры. Один из них рассказал агентству, что их вывели примерно в 6 утра (мск) и первое время запретили покидать территорию двора.
В воскресенье утром Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников был введен правовой режим контртеррористической операции (КТО).
Позже НАК сообщил о задержании трех бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали.
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МахачкалаКаспийскНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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