https://ria.ru/20240331/opasnost-1936905184.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 31.03.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T07:56

2024-03-31T07:56

2024-03-31T07:56

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

безопасность

белгородская область

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Сигнал был объявлен в 7.01. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

белгородская область

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