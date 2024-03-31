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В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 31.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T07:56
2024-03-31T07:56
2024-03-31T07:56
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
безопасность
белгородская область
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Сигнал был объявлен в 7.01. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Безопасность, Белгородская область
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности