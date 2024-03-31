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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 31.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T07:03
2024-03-31T07:03
2024-03-31T07:07
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
происшествия
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белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он.
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Происшествия, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность