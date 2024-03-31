https://ria.ru/20240331/opasnost-1936903320.html

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 31.03.2024

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T07:03

2024-03-31T07:03

2024-03-31T07:07

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

происшествия

россия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

россия

белгородская область

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