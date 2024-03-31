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"Как на рынке": офицеры ВСУ оскорбительно высказались о своих солдатах

"Как на рынке": офицеры ВСУ оскорбительно высказались о своих солдатах - РИА Новости, 31.03.2024

"Как на рынке": офицеры ВСУ оскорбительно высказались о своих солдатах

Украинские офицеры жалуются, что солдаты, набираемые государством, слишком старые и больные, пишет газета New York Times. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T19:59

2024-03-31T19:59

2024-03-31T21:05

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Украинские офицеры жалуются, что солдаты, набираемые государством, слишком старые и больные, пишет газета New York Times."Бригадные офицеры жалуются, что призывники, набираемые официальной системой, зачастую слишком стары, имеют слабое здоровье и не имеют мотивации сражаться", — говорится в публикации.По словам одного из украинских офицеров, с которым пообщалось издание, из двухсот призывников лишь 25 действительно хотели воевать.В связи с таким положением, утверждает газета, многие подразделения берут на себя функцию набора личного состава, используя маркетинговые инструменты для привлечения "мотивированных" людей, убеждая их, что риски умереть "не так уж велики"."Это похоже на рынок. <…> Нужно пытаться найти людей с помощью маркетинговых методов", — поделился мнением другой офицер ВСУ.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника президента Украины сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматам пришлось призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, NYT писала, что Киев стремится привлечь больше женщин в армию.

https://ria.ru/20240331/odessa-1936967763.html

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