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"Как на рынке": офицеры ВСУ оскорбительно высказались о своих солдатах - РИА Новости, 31.03.2024
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19:59 31.03.2024 (обновлено: 21:05 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/ofitsery-1936984560.html
"Как на рынке": офицеры ВСУ оскорбительно высказались о своих солдатах
"Как на рынке": офицеры ВСУ оскорбительно высказались о своих солдатах - РИА Новости, 31.03.2024
"Как на рынке": офицеры ВСУ оскорбительно высказались о своих солдатах
Украинские офицеры жалуются, что солдаты, набираемые государством, слишком старые и больные, пишет газета New York Times. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T19:59
2024-03-31T21:05
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Украинские офицеры жалуются, что солдаты, набираемые государством, слишком старые и больные, пишет газета New York Times."Бригадные офицеры жалуются, что призывники, набираемые официальной системой, зачастую слишком стары, имеют слабое здоровье и не имеют мотивации сражаться", — говорится в публикации.По словам одного из украинских офицеров, с которым пообщалось издание, из двухсот призывников лишь 25 действительно хотели воевать.В связи с таким положением, утверждает газета, многие подразделения берут на себя функцию набора личного состава, используя маркетинговые инструменты для привлечения "мотивированных" людей, убеждая их, что риски умереть "не так уж велики".&quot;Это похоже на рынок. &lt;…&gt; Нужно пытаться найти людей с помощью маркетинговых методов&quot;, — поделился мнением другой офицер ВСУ.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника президента Украины сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматам пришлось призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, NYT писала, что Киев стремится привлечь больше женщин в армию.
https://ria.ru/20240331/odessa-1936967763.html
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, США
"Как на рынке": офицеры ВСУ оскорбительно высказались о своих солдатах

NYT: офицеры ВСУ жалуются, что их солдаты стары, больны и не хотят воевать

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Украинские офицеры жалуются, что солдаты, набираемые государством, слишком старые и больные, пишет газета New York Times.
"Бригадные офицеры жалуются, что призывники, набираемые официальной системой, зачастую слишком стары, имеют слабое здоровье и не имеют мотивации сражаться", — говорится в публикации.
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По словам одного из украинских офицеров, с которым пообщалось издание, из двухсот призывников лишь 25 действительно хотели воевать.
В связи с таким положением, утверждает газета, многие подразделения берут на себя функцию набора личного состава, используя маркетинговые инструменты для привлечения "мотивированных" людей, убеждая их, что риски умереть "не так уж велики".
«

"Это похоже на рынок. <…> Нужно пытаться найти людей с помощью маркетинговых методов", — поделился мнением другой офицер ВСУ.

На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника президента Украины сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматам пришлось призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, NYT писала, что Киев стремится привлечь больше женщин в армию.
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