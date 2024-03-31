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"Одним ударом": в Киеве испугались за Одессу после заявления Маска - РИА Новости, 31.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:31 31.03.2024 (обновлено: 23:08 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/odessa-1936967763.html
"Одним ударом": в Киеве испугались за Одессу после заявления Маска
"Одним ударом": в Киеве испугались за Одессу после заявления Маска - РИА Новости, 31.03.2024
"Одним ударом": в Киеве испугались за Одессу после заявления Маска
Предупреждение американского миллиардера Илона Маска о вероятной потере Украиной Одессы нужно воспринимать серьезно, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T17:31
2024-03-31T23:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
илон маск
олег соскин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Предупреждение американского миллиардера Илона Маска о вероятной потере Украиной Одессы нужно воспринимать серьезно, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.Ранее бизнесмен написал в соцсети X, что в случае продолжения конфликта Россия будет приобретать все больше территорий, а Украина может лишится Одессы и выхода к Черному морю."Илон Маск — это масштабно мыслящий предприниматель, аналитик и общественный деятель. Для Земли он "мега-уровень". Плюс он чрезвычайно популярный, его мысли и высказывания анализируют все. Он и сказал, что, если Киев не войдет в процесс перемирия, насупит потеря Одессы", — отметил Соскин.Эксперт добавил, что, даже помимо фактической потери города, Киеву необходимо опасаться чрезвычайно мощных ударов планирующими бомбами, которые стала наносить Россия в последнее время."Это очень опасно. Российская Федерация вышла на такую мощь, что она может одним ударом стереть всю теплоэлектростанцию", — предупредил Соскин, приводя в примеры поражение нескольких объектов энергетической инфраструктуры на Украине.На фоне этого, отметил Соскин, у киевского режима нет ничего, что он мог бы этому противопоставить, в связи с чем и призвал вслед за Маском заключить перемирие.Во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Politico заявил, что ВСУ теряют позиции из-за планирующих авиабомб российских военных. По его словам, армия никак не может противостоять этому виду оружия.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь ЗРК противника.
https://ria.ru/20240331/pushkov-1936953761.html
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в мире, украина, россия, киев, илон маск, олег соскин, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Илон Маск, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, США
"Одним ударом": в Киеве испугались за Одессу после заявления Маска

Соскин: заявление Маска об угрозе Одессе нужно воспринимать серьезно

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Предупреждение американского миллиардера Илона Маска о вероятной потере Украиной Одессы нужно воспринимать серьезно, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.
Ранее бизнесмен написал в соцсети X, что в случае продолжения конфликта Россия будет приобретать все больше территорий, а Украина может лишится Одессы и выхода к Черному морю.
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"Илон Маск — это масштабно мыслящий предприниматель, аналитик и общественный деятель. Для Земли он "мега-уровень". Плюс он чрезвычайно популярный, его мысли и высказывания анализируют все. Он и сказал, что, если Киев не войдет в процесс перемирия, насупит потеря Одессы", — отметил Соскин.
Эксперт добавил, что, даже помимо фактической потери города, Киеву необходимо опасаться чрезвычайно мощных ударов планирующими бомбами, которые стала наносить Россия в последнее время.
«
"Это очень опасно. Российская Федерация вышла на такую мощь, что она может одним ударом стереть всю теплоэлектростанцию", — предупредил Соскин, приводя в примеры поражение нескольких объектов энергетической инфраструктуры на Украине.
На фоне этого, отметил Соскин, у киевского режима нет ничего, что он мог бы этому противопоставить, в связи с чем и призвал вслед за Маском заключить перемирие.
Во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Politico заявил, что ВСУ теряют позиции из-за планирующих авиабомб российских военных. По его словам, армия никак не может противостоять этому виду оружия.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь ЗРК противника.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевИлон МаскОлег СоскинВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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