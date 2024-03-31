https://ria.ru/20240331/odessa-1936946799.html

В Крыму назвали освобождение Одессы ключом к безопасности юга России

В Крыму назвали освобождение Одессы ключом к безопасности юга России - РИА Новости, 31.03.2024

В Крыму назвали освобождение Одессы ключом к безопасности юга России

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал освобождение города Одессы от украинской национальной власти ключом к обеспечению безопасности юга... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T14:40

2024-03-31T14:40

2024-03-31T14:48

в мире

одесса

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал освобождение города Одессы от украинской национальной власти ключом к обеспечению безопасности юга России. Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что Киев может лишиться доступа к Черному морю, если конфликт будет продолжаться. В частности, по его мнению, Киев может потерять Одессу и порекомендовал достичь урегулирования конфликта путем переговоров, пока этого не произошло. "Одесса создавалась Россией и всегда была исторически русской территорией. Сегодня - это ключ к стратегической безопасности для юга России", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, именно со стороны Одессы противник посылает на Крым ракеты и дроны, а также отправляет десанты смертников. Константинов подчеркнул, что в Одессе живут русские люди, которым чужд украинский национализм и нацизм, навязанный нынешним киевским режимом.

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