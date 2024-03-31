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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО - РИА Новости, 31.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:59 31.03.2024 (обновлено: 21:21 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/obstrel-1936984413.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО - РИА Новости, 31.03.2024
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО
Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T19:59
2024-03-31T21:21
специальная военная операция на украине
ясиноватая
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.00 - населенный пункт Ясиноватая: выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, ведомство сообщило, что в 17.55 мск украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке. Ясиноватая расположенса примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
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горловка
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Последствия обстрела жилых домов в Ясиноватой
Кадры РИА Новости с места украинского обстрела Ясиноватой. По данным очевидцев, повреждения фасадов получили по меньшей мере пять многоквартирных жилых домов.
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ясиноватая, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО

СЦКК ДНР: украинские войска выпустили ракету по Ясиноватой из РСЗО

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.00 - населенный пункт Ясиноватая: выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, ведомство сообщило, что в 17.55 мск украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке.
Ясиноватая расположенса примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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