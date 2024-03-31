https://ria.ru/20240331/obstrel-1936984413.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО - РИА Новости, 31.03.2024

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО

Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T19:59

2024-03-31T19:59

2024-03-31T21:21

специальная военная операция на украине

ясиноватая

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.00 - населенный пункт Ясиноватая: выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, ведомство сообщило, что в 17.55 мск украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке. Ясиноватая расположенса примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

горловка

донецкая народная республика

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Последствия обстрела жилых домов в Ясиноватой Кадры РИА Новости с места украинского обстрела Ясиноватой. По данным очевидцев, повреждения фасадов получили по меньшей мере пять многоквартирных жилых домов. 2024-03-31T19:59 true PT0M24S

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ясиноватая, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия