Украинские БПЛА атаковали Белгородскую область почти 20 раз за сутки
Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область с беспилотников 19 раз за сутки
Укрытие в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области не менее 19 раз с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, украинская армия атаковала 7 приграничных районов области 30 марта. Было выпущено 24 снаряда и совершено 19 атак с помощью беспилотников, включая сброс 5 взрывных устройств с дронов. Глава региона не сообщил количество снарядов, которые были выпущены по Грайворонскому округу, уточнив, что обстрелы продолжаются. За отчетные сутки пострадавших среди мирных жителей нет, повреждения были обнаружены в одном многоквартирном доме, 19 домовладениях, 4 автомобилях и на инфраструктурном объекте.
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"В Белгородском районе в селе Петровка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Из гранатомета обстреляли село Щетиновка – зафиксировано 3 гранатометных выстрела... Над селом Новая Деревня сбито два беспилотника, над поселком Северный, хутором Березово, селами Ближнее и Никольское – по одному БПЛА противника. Обошлось без последствий. Село Ясные Зори подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе… В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено 3 взрывных устройства. Пострадавших нет. Повреждено ограждение частного жилого домовладения. На окраине хутора Лозовая Рудка противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в Валуйском округе по селу Борки выпущен один артиллерийский снаряд. В селе Кукуевка противник атаковал с помощью БПЛА. В Волоконовском районе в селе Тишанка дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. По хутору Старый выпущено 3 минометных снаряда. Как подчеркнул глава области, в Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы. Разрушения выявлены в селах Дроновка, Замостье, Мокрая Орловка, Козинка и городе Грайворон.
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"В Краснояружском районе село Вязовое подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который впоследствии сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет. Ещё один дрон противника обезврежен саперами. Обошлось без последствий. По окраине села Репяховка выпущено 2 минометных снаряда", - сказал глава региона.
⠀Согласно информации губернатора, в Шебекинском городском округе на движущийся автомобиль дрон ВСУ сбросил взрывное устройство. По селу Красное выпущено 3 минометных снаряда. В селе Муром с дрона сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. Под минометный обстрел попало село Середа – установлено 3 прилета. Девять раз из гранатомета СПГ-9 обстреляли хутор Мухин.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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