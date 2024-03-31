https://ria.ru/20240331/obstrel-1936936117.html

Украинские БПЛА атаковали Белгородскую область почти 20 раз за сутки

Украинские БПЛА атаковали Белгородскую область почти 20 раз за сутки - РИА Новости, 31.03.2024

Украинские БПЛА атаковали Белгородскую область почти 20 раз за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области не менее 19 раз с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T12:59

2024-03-31T12:59

2024-03-31T12:59

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

грайворон

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области не менее 19 раз с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, украинская армия атаковала 7 приграничных районов области 30 марта. Было выпущено 24 снаряда и совершено 19 атак с помощью беспилотников, включая сброс 5 взрывных устройств с дронов. Глава региона не сообщил количество снарядов, которые были выпущены по Грайворонскому округу, уточнив, что обстрелы продолжаются. За отчетные сутки пострадавших среди мирных жителей нет, повреждения были обнаружены в одном многоквартирном доме, 19 домовладениях, 4 автомобилях и на инфраструктурном объекте. "В Белгородском районе в селе Петровка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Из гранатомета обстреляли село Щетиновка – зафиксировано 3 гранатометных выстрела... Над селом Новая Деревня сбито два беспилотника, над поселком Северный, хутором Березово, селами Ближнее и Никольское – по одному БПЛА противника. Обошлось без последствий. Село Ясные Зори подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе… В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено 3 взрывных устройства. Пострадавших нет. Повреждено ограждение частного жилого домовладения. На окраине хутора Лозовая Рудка противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в Валуйском округе по селу Борки выпущен один артиллерийский снаряд. В селе Кукуевка противник атаковал с помощью БПЛА. В Волоконовском районе в селе Тишанка дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. По хутору Старый выпущено 3 минометных снаряда. Как подчеркнул глава области, в Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы. Разрушения выявлены в селах Дроновка, Замостье, Мокрая Орловка, Козинка и городе Грайворон. "В Краснояружском районе село Вязовое подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который впоследствии сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет. Ещё один дрон противника обезврежен саперами. Обошлось без последствий. По окраине села Репяховка выпущено 2 минометных снаряда", - сказал глава региона. ⠀Согласно информации губернатора, в Шебекинском городском округе на движущийся автомобиль дрон ВСУ сбросил взрывное устройство. По селу Красное выпущено 3 минометных снаряда. В селе Муром с дрона сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. Под минометный обстрел попало село Середа – установлено 3 прилета. Девять раз из гранатомета СПГ-9 обстреляли хутор Мухин. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, белгородский район, грайворон, вячеслав гладков, происшествия