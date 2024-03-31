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Украинские БПЛА атаковали Белгородскую область почти 20 раз за сутки - РИА Новости, 31.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:59 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/obstrel-1936936117.html
Украинские БПЛА атаковали Белгородскую область почти 20 раз за сутки
Украинские БПЛА атаковали Белгородскую область почти 20 раз за сутки - РИА Новости, 31.03.2024
Украинские БПЛА атаковали Белгородскую область почти 20 раз за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области не менее 19 раз с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T12:59
2024-03-31T12:59
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
грайворон
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
БЕЛГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области не менее 19 раз с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, украинская армия атаковала 7 приграничных районов области 30 марта. Было выпущено 24 снаряда и совершено 19 атак с помощью беспилотников, включая сброс 5 взрывных устройств с дронов. Глава региона не сообщил количество снарядов, которые были выпущены по Грайворонскому округу, уточнив, что обстрелы продолжаются. За отчетные сутки пострадавших среди мирных жителей нет, повреждения были обнаружены в одном многоквартирном доме, 19 домовладениях, 4 автомобилях и на инфраструктурном объекте. "В Белгородском районе в селе Петровка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Из гранатомета обстреляли село Щетиновка – зафиксировано 3 гранатометных выстрела... Над селом Новая Деревня сбито два беспилотника, над поселком Северный, хутором Березово, селами Ближнее и Никольское – по одному БПЛА противника. Обошлось без последствий. Село Ясные Зори подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе… В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено 3 взрывных устройства. Пострадавших нет. Повреждено ограждение частного жилого домовладения. На окраине хутора Лозовая Рудка противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в Валуйском округе по селу Борки выпущен один артиллерийский снаряд. В селе Кукуевка противник атаковал с помощью БПЛА. В Волоконовском районе в селе Тишанка дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. По хутору Старый выпущено 3 минометных снаряда. Как подчеркнул глава области, в Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы. Разрушения выявлены в селах Дроновка, Замостье, Мокрая Орловка, Козинка и городе Грайворон. "В Краснояружском районе село Вязовое подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который впоследствии сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет. Ещё один дрон противника обезврежен саперами. Обошлось без последствий. По окраине села Репяховка выпущено 2 минометных снаряда", - сказал глава региона. ⠀Согласно информации губернатора, в Шебекинском городском округе на движущийся автомобиль дрон ВСУ сбросил взрывное устройство. По селу Красное выпущено 3 минометных снаряда. В селе Муром с дрона сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. Под минометный обстрел попало село Середа – установлено 3 прилета. Девять раз из гранатомета СПГ-9 обстреляли хутор Мухин. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгородский район
грайворон
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белгородская область, белгородский район, грайворон, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Грайворон, Вячеслав Гладков, Происшествия
Украинские БПЛА атаковали Белгородскую область почти 20 раз за сутки

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область с беспилотников 19 раз за сутки

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкУкрытие в Белгороде
Укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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БЕЛГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области не менее 19 раз с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, украинская армия атаковала 7 приграничных районов области 30 марта. Было выпущено 24 снаряда и совершено 19 атак с помощью беспилотников, включая сброс 5 взрывных устройств с дронов. Глава региона не сообщил количество снарядов, которые были выпущены по Грайворонскому округу, уточнив, что обстрелы продолжаются. За отчетные сутки пострадавших среди мирных жителей нет, повреждения были обнаружены в одном многоквартирном доме, 19 домовладениях, 4 автомобилях и на инфраструктурном объекте.
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7 марта, 08:00
Белгородском районе в селе Петровка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Из гранатомета обстреляли село Щетиновка – зафиксировано 3 гранатометных выстрела... Над селом Новая Деревня сбито два беспилотника, над поселком Северный, хутором Березово, селами Ближнее и Никольское – по одному БПЛА противника. Обошлось без последствий. Село Ясные Зори подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе… В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено 3 взрывных устройства. Пострадавших нет. Повреждено ограждение частного жилого домовладения. На окраине хутора Лозовая Рудка противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в Валуйском округе по селу Борки выпущен один артиллерийский снаряд. В селе Кукуевка противник атаковал с помощью БПЛА. В Волоконовском районе в селе Тишанка дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. По хутору Старый выпущено 3 минометных снаряда. Как подчеркнул глава области, в Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы. Разрушения выявлены в селах Дроновка, Замостье, Мокрая Орловка, Козинка и городе Грайворон.
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"В Краснояружском районе село Вязовое подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который впоследствии сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет. Ещё один дрон противника обезврежен саперами. Обошлось без последствий. По окраине села Репяховка выпущено 2 минометных снаряда", - сказал глава региона.
⠀Согласно информации губернатора, в Шебекинском городском округе на движущийся автомобиль дрон ВСУ сбросил взрывное устройство. По селу Красное выпущено 3 минометных снаряда. В селе Муром с дрона сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. Под минометный обстрел попало село Середа – установлено 3 прилета. Девять раз из гранатомета СПГ-9 обстреляли хутор Мухин.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районГрайворонВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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