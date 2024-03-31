https://ria.ru/20240331/obstrel-1936929610.html
Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 31.03.2024
Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла по левобережью Днепра в Херсонской области 32 удара из ствольной артиллерии и два удара с применением РСЗО HIMARS, в... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T11:49
2024-03-31T11:49
2024-03-31T11:50
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК, 31 мар - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла по левобережью Днепра в Херсонской области 32 удара из ствольной артиллерии и два удара с применением РСЗО HIMARS, в результате двух ракетных атак по Брилевке ранены четыре мирных жителя, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 удар, из них 2 ракетных удара из РСЗО HIMARS по Брилевке. С наступлением ночи было зафиксировано еще 13 артиллерийских обстрелов. В результате ракетных прилетов по селу Брилевка четыре мирных жителя получили ранения средней степени тяжести", - сообщил источник. Всего были обстреляны 8 населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Любимовка, Малокаховка, Брилевка, Алешки, Пролетарка, Корсунка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
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херсонская область
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 34 удара по левобережью Херсонской области за сутки
ГЕНИЧЕСК, 31 мар - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла по левобережью Днепра в Херсонской области 32 удара из ствольной артиллерии и два удара с применением РСЗО HIMARS, в результате двух ракетных атак по Брилевке ранены четыре мирных жителя, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 удар, из них 2 ракетных удара из РСЗО HIMARS по Брилевке. С наступлением ночи было зафиксировано еще 13 артиллерийских обстрелов. В результате ракетных прилетов по селу Брилевка четыре мирных жителя получили ранения средней степени тяжести", - сообщил источник.
Всего были обстреляны 8 населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Любимовка, Малокаховка, Брилевка, Алешки, Пролетарка, Корсунка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.