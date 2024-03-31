https://ria.ru/20240331/obstrel-1936909972.html

При обстреле Белгородской области пострадала женщина

При обстреле Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 31.03.2024

При обстреле Белгородской области пострадала женщина

При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадала женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T08:54

2024-03-31T08:54

2024-03-31T10:11

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадала женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито десять воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, один человек пострадал — это женщина, в доме у которой вспыхнул пожар. У нее ожог руки второй степени", — написал губернатор.Бригада скорой оказала ей помощь на месте, госпитализация не потребовалась.В результате атаки в Белгороде выбиты окна в квартире многоэтажки, повреждены 18 частных домов, в двух из них произошло возгорание. Из-за разлетевшихся осколков пострадали три автомобиля, есть повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения.По данным Минобороны, около 07:00 средства ПВО уничтожили над Белгородской областью десять снарядов РСЗО Vampire.ВСУ ежедневно запускают БПЛА и обстреливают регион, на всей его территории действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20240318/rszo-1934108874.html

белгородская область

белгород

белгородский район

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