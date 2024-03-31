При обстреле Белгородской области пострадала женщина
Губернатор Гладков: женщина получила ожог руки при обстреле Белгородской области
© Фото : фото очевидцаПоследствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
© Фото : фото очевидца
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадала женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито десять воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, один человек пострадал — это женщина, в доме у которой вспыхнул пожар. У нее ожог руки второй степени", — написал губернатор.
© Фото : фото очевидцаПоследствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
© Фото : фото очевидца
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© Фото : фото очевидцаПоследствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
© Фото : фото очевидца
2 из 2
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
© Фото : фото очевидца
1 из 2
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
© Фото : фото очевидца
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Бригада скорой оказала ей помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
В результате атаки в Белгороде выбиты окна в квартире многоэтажки, повреждены 18 частных домов, в двух из них произошло возгорание. Из-за разлетевшихся осколков пострадали три автомобиля, есть повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения.
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