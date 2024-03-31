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При обстреле Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 31.03.2024
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08:54 31.03.2024 (обновлено: 10:11 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/obstrel-1936909972.html
При обстреле Белгородской области пострадала женщина
При обстреле Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 31.03.2024
При обстреле Белгородской области пострадала женщина
При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадала женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T08:54
2024-03-31T10:11
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадала женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито десять воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, один человек пострадал — это женщина, в доме у которой вспыхнул пожар. У нее ожог руки второй степени", — написал губернатор.Бригада скорой оказала ей помощь на месте, госпитализация не потребовалась.В результате атаки в Белгороде выбиты окна в квартире многоэтажки, повреждены 18 частных домов, в двух из них произошло возгорание. Из-за разлетевшихся осколков пострадали три автомобиля, есть повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения.По данным Минобороны, около 07:00 средства ПВО уничтожили над Белгородской областью десять снарядов РСЗО Vampire.ВСУ ежедневно запускают БПЛА и обстреливают регион, на всей его территории действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
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происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле Белгородской области пострадала женщина

Губернатор Гладков: женщина получила ожог руки при обстреле Белгородской области

© Фото : фото очевидцаПоследствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© Фото : фото очевидца
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадала женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито десять воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, один человек пострадал — это женщина, в доме у которой вспыхнул пожар. У нее ожог руки второй степени", — написал губернатор.
© Фото : фото очевидцаПоследствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
© Фото : фото очевидца
1 из 2
© Фото : фото очевидцаПоследствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
© Фото : фото очевидца
2 из 2
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
© Фото : фото очевидца
1 из 2
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
© Фото : фото очевидца
2 из 2
Бригада скорой оказала ей помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
В результате атаки в Белгороде выбиты окна в квартире многоэтажки, повреждены 18 частных домов, в двух из них произошло возгорание. Из-за разлетевшихся осколков пострадали три автомобиля, есть повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения.
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По данным Минобороны, около 07:00 средства ПВО уничтожили над Белгородской областью десять снарядов РСЗО Vampire.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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