https://ria.ru/20240331/obstrel-1936906938.html

Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами

Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами - РИА Новости, 31.03.2024

Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами

Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Горловку, выпустив по ней шесть кассетных снарядов натовского калибра, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T08:24

2024-03-31T08:24

2024-03-31T08:24

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Горловку, выпустив по ней шесть кассетных снарядов натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 07.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. В СЦКК добавили, что в 06.55 украинские войска выпустили еще три снаряда натовского калибра по Никитовскому району Горловки. Ранее в воскресенье утром, в 03.00 и в 06.30, под обстрел попал Донецк, по нему суммарно было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия