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Эксперт назвал запрос СССР на вступление в НАТО политическим маневром - РИА Новости, 31.03.2024
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00:25 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/nato-1936888179.html
Эксперт назвал запрос СССР на вступление в НАТО политическим маневром
Эксперт назвал запрос СССР на вступление в НАТО политическим маневром - РИА Новости, 31.03.2024
Эксперт назвал запрос СССР на вступление в НАТО политическим маневром
Запрос СССР на вступление в НАТО был политическим манёвром, который преследовал цель разрядки напряженности в отношениях с Западом, при этом на удовлетворение... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T00:25
2024-03-31T00:25
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сша
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Запрос СССР на вступление в НАТО был политическим манёвром, который преследовал цель разрядки напряженности в отношениях с Западом, при этом на удовлетворение этой просьбы советские власти едва ли рассчитывали, заявил РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ровно 70 лет назад, 31 марта 1954 года, Советский Союз направил официальную ноту правительствам США, Великобритании и Франции с прошением о членстве в НАТО. В послании напоминалось, что именно формирование военных блоков предшествовало обеим мировым войнам. Одобрением советской заявки, по мнению Москвы, Запад продемонстрировал бы мирные цели альянса, а не направленность против СССР. "После Фултонской речи Черчилля, произнесённой им в 1946 году, формирования блока НАТО и начала холодной войны советское руководство искало возможности, во всяком случае, политического сближения с альянсом и разрядки напряженности. Понятно, что, подавая заявку на вступление в НАТО, СССР вряд ли всерьез рассчитывал на удовлетворение этого обращения. Однако этот шаг свидетельствует о миролюбивых планах Советского Союза", - сказал Коротченко. По мнению собеседника агентства, данный запрос СССР являлся "политическим манёвром", который впоследствии использовался в дипломатической риторике Москвы. "Всерьёз членство СССР в НАТО никто никогда не рассматривал - так же, как туда никогда не собирались принимать Россию", - подчеркнул Коротченко. Аналитик отметил, что, как и последующие инициативы "разрядки" отношений с Западом, предлагавшиеся Москвой, этот шаг не привёл к переменам подходов Североатлантического альянса к СССР и его правопреемнице - Российской Федерации. "Это связано с экспансионистской сутью НАТО и политикой США, видящих себя "Сияющим градом на холме", которому должен подчиняться весь остальной мир. Это - "идеологический мейнстрим", в соответствии с которым альянс сначала уничтожил Югославию, а сейчас делает всё, чтобы попытаться добиться распада и дезинтеграции России. Таков современный мир и никаких изменений в данном раскладе сил в обозримой исторической перспективе не произойдёт", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20240312/nato-1932400216.html
https://ria.ru/20240324/nato-1935429198.html
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ссср, москва, сша, игорь коротченко, нато, в мире
СССР, Москва, США, Игорь Коротченко, НАТО, В мире
Эксперт назвал запрос СССР на вступление в НАТО политическим маневром

Коротченко: запрос СССР на вступление в НАТО имел целью разрядку напряженности

© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкГерб СССР
Герб СССР - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Владимир Родионов
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Запрос СССР на вступление в НАТО был политическим манёвром, который преследовал цель разрядки напряженности в отношениях с Западом, при этом на удовлетворение этой просьбы советские власти едва ли рассчитывали, заявил РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ровно 70 лет назад, 31 марта 1954 года, Советский Союз направил официальную ноту правительствам США, Великобритании и Франции с прошением о членстве в НАТО. В послании напоминалось, что именно формирование военных блоков предшествовало обеим мировым войнам. Одобрением советской заявки, по мнению Москвы, Запад продемонстрировал бы мирные цели альянса, а не направленность против СССР.
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"После Фултонской речи Черчилля, произнесённой им в 1946 году, формирования блока НАТО и начала холодной войны советское руководство искало возможности, во всяком случае, политического сближения с альянсом и разрядки напряженности. Понятно, что, подавая заявку на вступление в НАТО, СССР вряд ли всерьез рассчитывал на удовлетворение этого обращения. Однако этот шаг свидетельствует о миролюбивых планах Советского Союза", - сказал Коротченко.
По мнению собеседника агентства, данный запрос СССР являлся "политическим манёвром", который впоследствии использовался в дипломатической риторике Москвы.
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"Всерьёз членство СССР в НАТО никто никогда не рассматривал - так же, как туда никогда не собирались принимать Россию", - подчеркнул Коротченко.
Аналитик отметил, что, как и последующие инициативы "разрядки" отношений с Западом, предлагавшиеся Москвой, этот шаг не привёл к переменам подходов Североатлантического альянса к СССР и его правопреемнице - Российской Федерации.
"Это связано с экспансионистской сутью НАТО и политикой США, видящих себя "Сияющим градом на холме", которому должен подчиняться весь остальной мир. Это - "идеологический мейнстрим", в соответствии с которым альянс сначала уничтожил Югославию, а сейчас делает всё, чтобы попытаться добиться распада и дезинтеграции России. Таков современный мир и никаких изменений в данном раскладе сил в обозримой исторической перспективе не произойдёт", - заключил эксперт.
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