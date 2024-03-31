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В Москве завершили демонтаж праздничных конструкций - РИА Новости, 31.03.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:30 31.03.2024
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В Москве завершили демонтаж праздничных конструкций
В Москве завершили демонтаж праздничных конструкций - РИА Новости, 31.03.2024
В Москве завершили демонтаж праздничных конструкций
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили демонтаж праздничных световых конструкций, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T12:30
2024-03-31T12:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили демонтаж праздничных световых конструкций, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице полностью завершен демонтаж с улиц, площадей и из парков объемно-декоративных конструкций. Световые тоннели, шары, арки и навесные гирлянды отправили на специальные склады, где они будут храниться до следующих праздников", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что плакаты и более 1 тысяч новогодних елей убрали еще в середине января. До весны оставили свыше 4 тысяч световых украшений, которые являются частью осенне-зимней иллюминации и служат дополнительным источником освещения. "Специалисты АО "ОЭК" проверят демонтированные объемно-декоративные конструкции на предмет возможных повреждений, проведут их очистку и при необходимости ремонт. Все украшения, используемые в Москве, основаны на энергосберегающем оборудовании, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии", - пояснил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние годы в столице был сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение мегаполиса. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве завершили демонтаж праздничных конструкций

Бирюков: демонтаж праздничных конструкций завершили в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили демонтаж праздничных световых конструкций, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице полностью завершен демонтаж с улиц, площадей и из парков объемно-декоративных конструкций. Световые тоннели, шары, арки и навесные гирлянды отправили на специальные склады, где они будут храниться до следующих праздников", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра напомнил, что плакаты и более 1 тысяч новогодних елей убрали еще в середине января. До весны оставили свыше 4 тысяч световых украшений, которые являются частью осенне-зимней иллюминации и служат дополнительным источником освещения.
"Специалисты АО "ОЭК" проверят демонтированные объемно-декоративные конструкции на предмет возможных повреждений, проведут их очистку и при необходимости ремонт. Все украшения, используемые в Москве, основаны на энергосберегающем оборудовании, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии", - пояснил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние годы в столице был сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение мегаполиса. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
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