https://ria.ru/20240331/moskva-1936933206.html

В Москве завершили демонтаж праздничных конструкций

В Москве завершили демонтаж праздничных конструкций - РИА Новости, 31.03.2024

В Москве завершили демонтаж праздничных конструкций

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили демонтаж праздничных световых конструкций, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T12:30

2024-03-31T12:30

2024-03-31T12:30

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили демонтаж праздничных световых конструкций, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице полностью завершен демонтаж с улиц, площадей и из парков объемно-декоративных конструкций. Световые тоннели, шары, арки и навесные гирлянды отправили на специальные склады, где они будут храниться до следующих праздников", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что плакаты и более 1 тысяч новогодних елей убрали еще в середине января. До весны оставили свыше 4 тысяч световых украшений, которые являются частью осенне-зимней иллюминации и служат дополнительным источником освещения. "Специалисты АО "ОЭК" проверят демонтированные объемно-декоративные конструкции на предмет возможных повреждений, проведут их очистку и при необходимости ремонт. Все украшения, используемые в Москве, основаны на энергосберегающем оборудовании, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии", - пояснил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние годы в столице был сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение мегаполиса. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.

https://ria.ru/20240313/gidrouzly-1932703791.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков