https://ria.ru/20240331/moskva-1936930366.html

Синоптик рассказал, когда в Москве сойдет снежный покров

Синоптик рассказал, когда в Москве сойдет снежный покров - РИА Новости, 31.03.2024

Синоптик рассказал, когда в Москве сойдет снежный покров

Постоянный снежный покров сойдёт в Москве к 4 апреля, за прошедшие сутки сугробы в столице уменьшились на 3 сантиметра, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T11:56

2024-03-31T11:56

2024-03-31T11:56

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Постоянный снежный покров сойдёт в Москве к 4 апреля, за прошедшие сутки сугробы в столице уменьшились на 3 сантиметра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Постоянный снежный покров в Москве сойдет к 4 апреля... За минувшие сутки сугробы в Москве на опорной метеостанции ВДНХ сдулись на 3 сантиметра и составляют 8 сантиметров, что в 3 раза меньше, в Тушино столько же, на Балчуге - 2 сантиметра, МГУ - 1 сантиметр", - рассказал Тишковец. Синоптик уточнил, что в Подмосковье снег сошел в Дмитрове, Клину, Можайске, Павловском Посаде, Подмосковной, Коломне, Серпухове, Кашире. Самый высокий снежный покров в Михайловском и Ново-Иерусалиме, его высота составляет 10 и 7 сантиметров соответственно.

https://ria.ru/20240331/puteshestviya-1933019549.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец