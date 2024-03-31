https://ria.ru/20240331/moskva-1936930366.html
Синоптик рассказал, когда в Москве сойдет снежный покров
Синоптик рассказал, когда в Москве сойдет снежный покров - РИА Новости, 31.03.2024
Синоптик рассказал, когда в Москве сойдет снежный покров
Постоянный снежный покров сойдёт в Москве к 4 апреля, за прошедшие сутки сугробы в столице уменьшились на 3 сантиметра, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T11:56
2024-03-31T11:56
2024-03-31T11:56
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Постоянный снежный покров сойдёт в Москве к 4 апреля, за прошедшие сутки сугробы в столице уменьшились на 3 сантиметра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Постоянный снежный покров в Москве сойдет к 4 апреля... За минувшие сутки сугробы в Москве на опорной метеостанции ВДНХ сдулись на 3 сантиметра и составляют 8 сантиметров, что в 3 раза меньше, в Тушино столько же, на Балчуге - 2 сантиметра, МГУ - 1 сантиметр", - рассказал Тишковец. Синоптик уточнил, что в Подмосковье снег сошел в Дмитрове, Клину, Можайске, Павловском Посаде, Подмосковной, Коломне, Серпухове, Кашире. Самый высокий снежный покров в Михайловском и Ново-Иерусалиме, его высота составляет 10 и 7 сантиметров соответственно.
https://ria.ru/20240331/puteshestviya-1933019549.html
москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Синоптик рассказал, когда в Москве сойдет снежный покров
Синоптик Тишковец: постоянный снежный покров сойдет в Москве к 4 апреля