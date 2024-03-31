https://ria.ru/20240331/moldaviya-1936929180.html

Детский хор из Молдавии, который не пускали в Литву, вернулся домой

Детский хор из Молдавии, который не пускали в Литву, вернулся домой - РИА Новости, 31.03.2024

Детский хор из Молдавии, который не пускали в Литву, вернулся домой

Автобус с детьми из Молдавии, который ранее более суток власти Литвы не впускали на свою территорию, благополучно доехал до Кишинева, сообщают в воскресенье... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T11:39

2024-03-31T11:39

2024-03-31T11:39

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КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Автобус с детьми из Молдавии, который ранее более суток власти Литвы не впускали на свою территорию, благополучно доехал до Кишинева, сообщают в воскресенье молдавские СМИ. В четверг заслуженная артистка Молдавии Наталья Барабанщикова сообщила, что она и дети более суток пытались выехать из Белоруссии, где хор "Рапсодия" участвовал с концертной программой, а до этого коллектив выступил со своим спектаклем в Варшаве. На границе с Литвой автобус продержали более семи часов. По словам руководительницы хора, в отказе пограничников фигурировали фразы, что коллектив "Рапсодия" представляет угрозу для Литвы. В пятницу утром МИД Молдавии выступил с заявлением, в котором объяснил, что автобус задержали на границе из-за отсутствия лицензии у перевозчика. Позже в ведомстве сообщили, что литовские власти выдали разрешение на передвижение автобуса через территорию Литвы. "В ночь на воскресенье автобус с участниками хора "Рапсодия" благополучно добрался до Кишинева", - отмечает близкий к оппозиционным партиям Telegram-канал "Молдавская политика". На видео, которое разместил в своем Telegram кишиневский телеканал Primul im Moldova ("Первый в Молдове"), руководитель коллектива отметила, что его участники вернулись домой с победой. "Мы вернулись домой с радостной вестью, у нас Гран-при на детском театральном форуме в Минске. Это огромная гордость", - сказала Барабанщикова. Она поблагодарила активистов из Белорусского республиканского союза молодёжи и волонтёров за временный приют в дружественной стране. Родители детей молдавской хоровой студии "Рапсодия" раскритиковали в соцсетях заявление МИД Молдавии о том, что причиной запрета стало отсутствие лицензии у перевозчика, они отметили, что, когда коллектив проезжал на этом же автобусе через Румынию, Словакию, Венгрию, а затем сделал остановку на два дня в Польше, тогда никто из государственных органов не предъявлял соответствующие претензии.

https://ria.ru/20240329/moldaviya-1936690539.html

https://ria.ru/20240329/rapsodiya-1936583469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, литва, кишинев, telegram, санкции в отношении россии