https://ria.ru/20240331/memorial-1936962654.html

Люди продолжают приносить цветы к стихийному мемориалу у "Крокуса"

Люди продолжают приносить цветы к стихийному мемориалу у "Крокуса" - РИА Новости, 31.03.2024

Люди продолжают приносить цветы к стихийному мемориалу у "Крокуса"

Люди продолжают приносить цветы к "Крокус сити холлу" в подмосковном Красногорске, где 22 марта произошел теракт, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T16:48

2024-03-31T16:48

2024-03-31T17:25

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

александр бортников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

брянская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Люди продолжают приносить цветы к "Крокус сити холлу" в подмосковном Красногорске, где 22 марта произошел теракт, передает корреспондент РИА Новости. Поток людей на пути к стихийному мемориалу у стен "Крокуса" не останавливается. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

россия

украина

брянская область

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Люди несут цветы к стихийному мемориалу у "Крокуса" Люди продолжают приносить цветы к "Крокус сити холлу" в подмосковном Красногорске, где 22 марта произошел теракт, передает корреспондент РИА Новости. Поток людей на пути к стихийному мемориалу у стен "Крокуса" не останавливается 2024-03-31T16:48 true PT0M21S

Главы и сотрудники зарубежных дипмиссий у мемориала в память о жертвах теракта в "Крокусе" Послы зарубежных стран, в том числе представители недружественных государств, приехали к мемориалу у подмосковного "Крокус сити холла", чтобы почтить память жертв теракта, сообщает корреспондент РИА Новости. Дипломаты возложили цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта 22 марта 2024 года. Церемония прошла на девятый день трагедии. В ней приняли участие послы несколько десятков стран, в том числе недружественных РФ. В частности, присутствовали представители США, стран ЕС, Африки, Латинской Америки. Кроме того, цветы возложили представители международных организаций. 2024-03-31T16:48 true PT0M53S

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россия, украина, владимир путин, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия