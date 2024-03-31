https://ria.ru/20240331/malchiki-1936927012.html

В Уфе два мальчика ушли гулять и пропали

В Уфе два мальчика ушли гулять и пропали - РИА Новости, 31.03.2024

В Уфе два мальчика ушли гулять и пропали

Два мальчика 2010 года рождения пропали в лесу в Уфе, их ищут полицейские, спасатели и водолазы. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T11:14

2024-03-31T11:14

2024-03-31T11:14

происшествия

уфа

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 31 мар - РИА Новости. Два мальчика 2010 года рождения пропали в лесу в Уфе, их ищут полицейские, спасатели и водолазы. "В отдел полиции №6 управления МВД России по Уфе поступило сообщения от родителей двух несовершеннолетних 2010 года рождения, которые вышли вместе гулять, но перестали выходить на связь. В настоящее время их местонахождение неизвестно", - сообщает пресс-служба башкирской полиции. По данным ведомства, пропали Павел П. и Дамир А, мальчики сказали родителям, что пойдут гулять возле детского оздоровительного лагеря "Чайка" на улице Шафиева. МВД по региону призвало всех, кому может быть что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить в ближайший отдел полиции или на круглосуточный телефон доверия МВД по Башкирии. В пресс-службе ГУ МЧС по республике журналистам рассказали, что в ходе поисков в лесу в районе 6-й пристани обнаружены школьные портфели мальчиков. "Для поисков вдоль береговой линии задействованы суда на воздушной подушке от уфимского поисково-спасательного отряда. Всего в поисках принимают участие 170 человек. Запланированы в том числе и водолазные работы", - сообщили спасатели. В управлении гражданской защиты Уфы сообщают, что по поиску детей создан штаб в центре образования № 40. "В поисках принимает участие начальник учреждения Руслан Шайдуллин. На данный момент спасатели поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты г. Уфы приступили к поисково-водолазным работам", - добавили в управлении.

https://ria.ru/20240109/proisshestviya-1918934758.html

https://ria.ru/20231024/malchik-1905050491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)