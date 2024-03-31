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В Уфе два мальчика ушли гулять и пропали - РИА Новости, 31.03.2024
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11:14 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/malchiki-1936927012.html
В Уфе два мальчика ушли гулять и пропали
В Уфе два мальчика ушли гулять и пропали - РИА Новости, 31.03.2024
В Уфе два мальчика ушли гулять и пропали
Два мальчика 2010 года рождения пропали в лесу в Уфе, их ищут полицейские, спасатели и водолазы. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T11:14
2024-03-31T11:14
происшествия
уфа
россия
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УФА, 31 мар - РИА Новости. Два мальчика 2010 года рождения пропали в лесу в Уфе, их ищут полицейские, спасатели и водолазы. "В отдел полиции №6 управления МВД России по Уфе поступило сообщения от родителей двух несовершеннолетних 2010 года рождения, которые вышли вместе гулять, но перестали выходить на связь. В настоящее время их местонахождение неизвестно", - сообщает пресс-служба башкирской полиции. По данным ведомства, пропали Павел П. и Дамир А, мальчики сказали родителям, что пойдут гулять возле детского оздоровительного лагеря "Чайка" на улице Шафиева. МВД по региону призвало всех, кому может быть что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить в ближайший отдел полиции или на круглосуточный телефон доверия МВД по Башкирии. В пресс-службе ГУ МЧС по республике журналистам рассказали, что в ходе поисков в лесу в районе 6-й пристани обнаружены школьные портфели мальчиков. "Для поисков вдоль береговой линии задействованы суда на воздушной подушке от уфимского поисково-спасательного отряда. Всего в поисках принимают участие 170 человек. Запланированы в том числе и водолазные работы", - сообщили спасатели. В управлении гражданской защиты Уфы сообщают, что по поиску детей создан штаб в центре образования № 40. "В поисках принимает участие начальник учреждения Руслан Шайдуллин. На данный момент спасатели поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты г. Уфы приступили к поисково-водолазным работам", - добавили в управлении.
https://ria.ru/20240109/proisshestviya-1918934758.html
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происшествия, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе два мальчика ушли гулять и пропали

В Уфе 170 человек ищут двух мальчиков 2010 г.р., которые ушли гулять и пропали

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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УФА, 31 мар - РИА Новости. Два мальчика 2010 года рождения пропали в лесу в Уфе, их ищут полицейские, спасатели и водолазы.
"В отдел полиции №6 управления МВД России по Уфе поступило сообщения от родителей двух несовершеннолетних 2010 года рождения, которые вышли вместе гулять, но перестали выходить на связь. В настоящее время их местонахождение неизвестно", - сообщает пресс-служба башкирской полиции.
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По данным ведомства, пропали Павел П. и Дамир А, мальчики сказали родителям, что пойдут гулять возле детского оздоровительного лагеря "Чайка" на улице Шафиева. МВД по региону призвало всех, кому может быть что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить в ближайший отдел полиции или на круглосуточный телефон доверия МВД по Башкирии.
В пресс-службе ГУ МЧС по республике журналистам рассказали, что в ходе поисков в лесу в районе 6-й пристани обнаружены школьные портфели мальчиков.
"Для поисков вдоль береговой линии задействованы суда на воздушной подушке от уфимского поисково-спасательного отряда. Всего в поисках принимают участие 170 человек. Запланированы в том числе и водолазные работы", - сообщили спасатели.
В управлении гражданской защиты Уфы сообщают, что по поиску детей создан штаб в центре образования № 40. "В поисках принимает участие начальник учреждения Руслан Шайдуллин. На данный момент спасатели поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты г. Уфы приступили к поисково-водолазным работам", - добавили в управлении.
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ПроисшествияУфаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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