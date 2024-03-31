В Уфе два мальчика ушли гулять и пропали
В Уфе 170 человек ищут двух мальчиков 2010 г.р., которые ушли гулять и пропали
Сотрудник полиции. Архивное фото
УФА, 31 мар - РИА Новости. Два мальчика 2010 года рождения пропали в лесу в Уфе, их ищут полицейские, спасатели и водолазы.
"В отдел полиции №6 управления МВД России по Уфе поступило сообщения от родителей двух несовершеннолетних 2010 года рождения, которые вышли вместе гулять, но перестали выходить на связь. В настоящее время их местонахождение неизвестно", - сообщает пресс-служба башкирской полиции.
По данным ведомства, пропали Павел П. и Дамир А, мальчики сказали родителям, что пойдут гулять возле детского оздоровительного лагеря "Чайка" на улице Шафиева. МВД по региону призвало всех, кому может быть что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить в ближайший отдел полиции или на круглосуточный телефон доверия МВД по Башкирии.
В пресс-службе ГУ МЧС по республике журналистам рассказали, что в ходе поисков в лесу в районе 6-й пристани обнаружены школьные портфели мальчиков.
"Для поисков вдоль береговой линии задействованы суда на воздушной подушке от уфимского поисково-спасательного отряда. Всего в поисках принимают участие 170 человек. Запланированы в том числе и водолазные работы", - сообщили спасатели.
В управлении гражданской защиты Уфы сообщают, что по поиску детей создан штаб в центре образования № 40. "В поисках принимает участие начальник учреждения Руслан Шайдуллин. На данный момент спасатели поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты г. Уфы приступили к поисково-водолазным работам", - добавили в управлении.
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