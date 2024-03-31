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Гутерреш осудил атаку на наблюдателей ООН в Ливане - РИА Новости, 31.03.2024
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02:35 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/livan-1936892855.html
Гутерреш осудил атаку на наблюдателей ООН в Ливане
Гутерреш осудил атаку на наблюдателей ООН в Ливане - РИА Новости, 31.03.2024
Гутерреш осудил атаку на наблюдателей ООН в Ливане
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил атаку на трех наблюдателей Временных сил ООН в Ливане на границе с Израилем, в результате атаки члены организации получили... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T02:35
2024-03-31T02:35
в мире
израиль
ливан
россия
стефан дюжаррик
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владимир путин
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ООН, 31 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил атаку на трех наблюдателей Временных сил ООН в Ливане на границе с Израилем, в результате атаки члены организации получили ранения, говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика. Ранее в субботу ливанские СМИ сообщили, что утром израильский БПЛА атаковал патруль международных наблюдателей ЮНИФИЛ в Вади-Катамоне. Уточнялось, что несколько офицеров сил ООН получили ранения. "Генеральный секретарь осуждает произошедший сегодня взрыв, в результате которого пострадал патруль Группы наблюдателей в Ливане (OGL)... были ранены три военных наблюдателя", - отметил Дюжаррик. Он призвал все стороны воздерживаться от дальнейших нарушений режима прекращения боевых действий в соответствии с резолюцией 1701 и добиваться дипломатического решения кризиса. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших от израильских ударов в секторе Газа достигло 32,7 тысячи, около 75,2 тысячи человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240102/vzryv-1919523228.html
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в мире, израиль, ливан, россия, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, владимир путин, оон, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Россия, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Гутерреш осудил атаку на наблюдателей ООН в Ливане

Гутерреш осудил атаку на трех наблюдателей ООН на границе Ливана и Израиля

© AP Photo / Hassan AmmarДым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана
Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана. Архивное фото
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ООН, 31 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил атаку на трех наблюдателей Временных сил ООН в Ливане на границе с Израилем, в результате атаки члены организации получили ранения, говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика.
Ранее в субботу ливанские СМИ сообщили, что утром израильский БПЛА атаковал патруль международных наблюдателей ЮНИФИЛ в Вади-Катамоне. Уточнялось, что несколько офицеров сил ООН получили ранения.
Обстановка на месте взрыва в Бейруте - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
В ООН выразили беспокойство из-за взрыва в пригороде Бейрута
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"Генеральный секретарь осуждает произошедший сегодня взрыв, в результате которого пострадал патруль Группы наблюдателей в Ливане (OGL)... были ранены три военных наблюдателя", - отметил Дюжаррик.
Он призвал все стороны воздерживаться от дальнейших нарушений режима прекращения боевых действий в соответствии с резолюцией 1701 и добиваться дипломатического решения кризиса.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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15 января, 20:18
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших от израильских ударов в секторе Газа достигло 32,7 тысячи, около 75,2 тысячи человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Источник: высокопоставленный член "Хезболлы" погиб при израильском ударе
8 февраля, 20:12
 
В миреИзраильЛиванРоссияСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешВладимир ПутинООНХАМАСХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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