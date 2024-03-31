Рейтинг@Mail.ru
"Воевать не сможет": в США признали провал самого дорогого проекта - РИА Новости, 31.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 31.03.2024 (обновлено: 08:01 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/lightinig-1936694123.html
"Воевать не сможет": в США признали провал самого дорогого проекта
"Воевать не сможет": в США признали провал самого дорогого проекта - РИА Новости, 31.03.2024
"Воевать не сможет": в США признали провал самого дорогого проекта
Спустя почти двадцать лет после первого полета F-35 допустили к полномасштабному производству. Однако даже у американских властей самолет вызывает множество... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T08:00
2024-03-31T08:01
в мире
сша
lockheed martin
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896929654_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_598a65b7b34943a823b6773b591b280a.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Спустя почти двадцать лет после первого полета F-35 допустили к полномасштабному производству. Однако даже у американских властей самолет вызывает множество вопросов. О проблемах самой дорогой оружейной программы в истории — в материале РИА Новости.Двусмысленный символВ марте Министерство обороны США сообщило долгожданную новость: F-35 наконец-то запускают в серию. Это у многих вызвало удивление, ведь компания Lockheed Martin уже изготовила почти тысячу таких машин.Действительно, первая версия истребителя пятого поколения — F-35A — поднялась в воздух еще в 2006-м. В 2008 году протестировали F-35B — с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, а в 2010-м — палубный F-35С. К производству приступили в 2011-м, спустя год истребитель приняли в эксплуатацию для учебных целей, а в 2015-м его приняли на вооружение: сперва для корпуса морской пехоты, затем в ВВС и ВМС США.Но замысел был куда амбициознее: в 2001 году обещали к 2010-му выпустить 2852 машины. Прошло 23 года, портфель заказов с учетом заграничных клиентов достиг 3481 единицы.Экспорт играет важную роль: Вашингтон, по сути, выступает главным спонсором программы, но в ней участвуют еще 16 государств: Великобритания, Италия, Нидерланды, Канада, Австралия, Дания, Норвегия, Япония, Южная Корея, Бельгия, Польша, Сингапур, Финляндия, Германия, Чехия и Швейцария. Комплектующие делают в семи странах.То, что истребитель делали "всем миром", отразилось и на цене. F-35 — самый дорогой оружейный проект в истории. Американская счетная палата оценивает его в 1,7 триллиона долларов. На стадии разработки Lockheed Martin планировала вписаться в сумму в семь раз меньше — в 233 миллиарда.Общая стоимость программы включает в себя производство, использование и обслуживание истребителя. Причем основная часть расходов — 1,3 миллиарда — как раз приходится на поддержание самолетов в рабочем состоянии. За два десятилетия F-35 стал символом не только мощи и амбициозности американского ВПК, но и его высоких трат и долгостроев. Каждый час полета тридцать пятого, как выяснила Счетная палата США, обходится налогоплательщикам в 42 тысячи долларов."Детские болезни"Еще одно симптоматичное свидетельство проблем американского ВПК — частые нештатные ситуации с F-35. За почти четверть века он так и не избавился от детских болезней.На первый взгляд очевидное требование к истребителю пятого поколения — полет на сверхзвуковой скорости — оказалось не так просто выполнить. В частности, если палубные версии находятся в данном режиме достаточно долго, то теряют малозаметность. Стелс-покрытие вздувается, обшивка трескается, антенны в хвостовой части выходят из строя.Также выявили дефекты силовой установки — и уже случались аварии. В декабре 2022-го на базе Форт-Уэрт во время вертикальной посадки разбился F-35B. Поставки и приемочные полеты приостановили на два месяца.Пилоты также жалуются на гипоксию — насчитали около 40 эпизодов, причем в мае 2020-го из-за этого один самолет рухнул. Летчику удалось спастись. Несколько машин разбились из-за сбоев в программном обеспечении. Отмечали и неполадки в дисплее распиаренного шлема, который сам по себе стоит как спорткар: 400 тысяч долларов. А сенсорная приборная панель в кокпите, по словам испытателей, часто не реагировала на нажатия — по некоторым данным, в 20% случаев.Сырой спустя 20 летВсе эти недостатки и проблемы складываются в не самую радужную для Вашингтона картину: большинство F-35, как утверждают американские СМИ, небоеспособны.Дело в том, что и программный офис, и Пентагон в своих отчетах о состоянии истребителей используют формулировку mission capable. То есть самолет может летать и выполнять определенные боевые задачи. Полная боеготовность — это full mission capable.Согласно сентябрьскому отчету Счетной палаты, частично боеспособных самолетов — 54,69%, полностью боеспособных — 27,75%. Это куда меньше того, что требуется."Если самолет может работать только 55% времени, а цель — 85-90%, значит, налогоплательщики не получают то, за что платят", — приводит NBC слова автора отчета Дианы Маурер.Как отмечается в документе, помимо уже имеющихся проблем, возникли трудности с ремонтом — не хватает запчастей. И справиться с этим в условиях логистического разброса на восемь стран крайне сложно.При этом в декабре Счетная палата сообщала, что из семи ее рекомендаций Пентагон и Lockheed Martin выполнили три, частично — еще три, а одну попросту проигнорировали. Фактически производитель продолжает штамповать бракованные самолеты, которые уже на выходе с конвейера требуют ремонта.Ничто из этого не помешало Вашингтону принять решение о полномасштабном производстве. На самом деле, уточняет Reuters, это означает всего-навсего завершение эксплуатационных испытаний. И теперь о недостатках главного американского истребителя — к тому же приспособленного под ядерные бомбы B61-12 — будут узнавать "по ходу дела".
https://ria.ru/20240327/stels-1935978935.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Нармания Давид
Нармания Давид
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896929654_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_b026b424132f2eafbaff4f86f284210d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, lockheed martin , министерство обороны сша
В мире, США, Lockheed Martin , Министерство обороны США
"Воевать не сможет": в США признали провал самого дорогого проекта

США спустя 20 лет запустили F-35 в полномасштабное производство

© Фото : U.S. Air Force / SSGT JOELY M SANTIAGOСамолет F-35B 501-й учебной эскадрильи истребителей морской пехоты США
Самолет F-35B 501-й учебной эскадрильи истребителей морской пехоты США - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© Фото : U.S. Air Force / SSGT JOELY M SANTIAGO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Спустя почти двадцать лет после первого полета F-35 допустили к полномасштабному производству. Однако даже у американских властей самолет вызывает множество вопросов. О проблемах самой дорогой оружейной программы в истории — в материале РИА Новости.

Двусмысленный символ

В марте Министерство обороны США сообщило долгожданную новость: F-35 наконец-то запускают в серию. Это у многих вызвало удивление, ведь компания Lockheed Martin уже изготовила почти тысячу таких машин.
Действительно, первая версия истребителя пятого поколения — F-35A — поднялась в воздух еще в 2006-м. В 2008 году протестировали F-35B — с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, а в 2010-м — палубный F-35С. К производству приступили в 2011-м, спустя год истребитель приняли в эксплуатацию для учебных целей, а в 2015-м его приняли на вооружение: сперва для корпуса морской пехоты, затем в ВВС и ВМС США.
Но замысел был куда амбициознее: в 2001 году обещали к 2010-му выпустить 2852 машины. Прошло 23 года, портфель заказов с учетом заграничных клиентов достиг 3481 единицы.
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen StidhamИстребитель ВВС США F-35A Lightning II
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen Stidham
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Экспорт играет важную роль: Вашингтон, по сути, выступает главным спонсором программы, но в ней участвуют еще 16 государств: Великобритания, Италия, Нидерланды, Канада, Австралия, Дания, Норвегия, Япония, Южная Корея, Бельгия, Польша, Сингапур, Финляндия, Германия, Чехия и Швейцария. Комплектующие делают в семи странах.
То, что истребитель делали "всем миром", отразилось и на цене. F-35 — самый дорогой оружейный проект в истории. Американская счетная палата оценивает его в 1,7 триллиона долларов. На стадии разработки Lockheed Martin планировала вписаться в сумму в семь раз меньше — в 233 миллиарда.
Общая стоимость программы включает в себя производство, использование и обслуживание истребителя. Причем основная часть расходов — 1,3 миллиарда — как раз приходится на поддержание самолетов в рабочем состоянии. За два десятилетия F-35 стал символом не только мощи и амбициозности американского ВПК, но и его высоких трат и долгостроев. Каждый час полета тридцать пятого, как выяснила Счетная палата США, обходится налогоплательщикам в 42 тысячи долларов.

"Детские болезни"

Еще одно симптоматичное свидетельство проблем американского ВПК — частые нештатные ситуации с F-35. За почти четверть века он так и не избавился от детских болезней.
На первый взгляд очевидное требование к истребителю пятого поколения — полет на сверхзвуковой скорости — оказалось не так просто выполнить. В частности, если палубные версии находятся в данном режиме достаточно долго, то теряют малозаметность. Стелс-покрытие вздувается, обшивка трескается, антенны в хвостовой части выходят из строя.
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет F-35 на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2023
Самолет F-35 на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Самолет F-35 на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2023
Также выявили дефекты силовой установки — и уже случались аварии. В декабре 2022-го на базе Форт-Уэрт во время вертикальной посадки разбился F-35B. Поставки и приемочные полеты приостановили на два месяца.
Пилоты также жалуются на гипоксию — насчитали около 40 эпизодов, причем в мае 2020-го из-за этого один самолет рухнул. Летчику удалось спастись. Несколько машин разбились из-за сбоев в программном обеспечении. Отмечали и неполадки в дисплее распиаренного шлема, который сам по себе стоит как спорткар: 400 тысяч долларов. А сенсорная приборная панель в кокпите, по словам испытателей, часто не реагировала на нажатия — по некоторым данным, в 20% случаев.

Сырой спустя 20 лет

Все эти недостатки и проблемы складываются в не самую радужную для Вашингтона картину: большинство F-35, как утверждают американские СМИ, небоеспособны.
Дело в том, что и программный офис, и Пентагон в своих отчетах о состоянии истребителей используют формулировку mission capable. То есть самолет может летать и выполнять определенные боевые задачи. Полная боеготовность — это full mission capable.
Согласно сентябрьскому отчету Счетной палаты, частично боеспособных самолетов — 54,69%, полностью боеспособных — 27,75%. Это куда меньше того, что требуется.
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Joshua D. KingАмериканский истребитель F-35A Lightning II
Американский истребитель F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Joshua D. King
Американский истребитель F-35A Lightning II
"Если самолет может работать только 55% времени, а цель — 85-90%, значит, налогоплательщики не получают то, за что платят", — приводит NBC слова автора отчета Дианы Маурер.
Как отмечается в документе, помимо уже имеющихся проблем, возникли трудности с ремонтом — не хватает запчастей. И справиться с этим в условиях логистического разброса на восемь стран крайне сложно.
При этом в декабре Счетная палата сообщала, что из семи ее рекомендаций Пентагон и Lockheed Martin выполнили три, частично — еще три, а одну попросту проигнорировали. Фактически производитель продолжает штамповать бракованные самолеты, которые уже на выходе с конвейера требуют ремонта.
Ничто из этого не помешало Вашингтону принять решение о полномасштабном производстве. На самом деле, уточняет Reuters, это означает всего-навсего завершение эксплуатационных испытаний. И теперь о недостатках главного американского истребителя — к тому же приспособленного под ядерные бомбы B61-12 — будут узнавать "по ходу дела".
Американский бомбардировщик-невидимка F-117 - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
"Такого удара никто не ждал". Кто разрушил миф о неуязвимости американцев
27 марта, 08:00
 
В миреСШАLockheed MartinМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала