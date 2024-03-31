https://ria.ru/20240331/lightinig-1936694123.html

"Воевать не сможет": в США признали провал самого дорогого проекта

"Воевать не сможет": в США признали провал самого дорогого проекта - РИА Новости, 31.03.2024

"Воевать не сможет": в США признали провал самого дорогого проекта

Спустя почти двадцать лет после первого полета F-35 допустили к полномасштабному производству. Однако даже у американских властей самолет вызывает множество... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T08:00

2024-03-31T08:00

2024-03-31T08:01

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Спустя почти двадцать лет после первого полета F-35 допустили к полномасштабному производству. Однако даже у американских властей самолет вызывает множество вопросов. О проблемах самой дорогой оружейной программы в истории — в материале РИА Новости.Двусмысленный символВ марте Министерство обороны США сообщило долгожданную новость: F-35 наконец-то запускают в серию. Это у многих вызвало удивление, ведь компания Lockheed Martin уже изготовила почти тысячу таких машин.Действительно, первая версия истребителя пятого поколения — F-35A — поднялась в воздух еще в 2006-м. В 2008 году протестировали F-35B — с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, а в 2010-м — палубный F-35С. К производству приступили в 2011-м, спустя год истребитель приняли в эксплуатацию для учебных целей, а в 2015-м его приняли на вооружение: сперва для корпуса морской пехоты, затем в ВВС и ВМС США.Но замысел был куда амбициознее: в 2001 году обещали к 2010-му выпустить 2852 машины. Прошло 23 года, портфель заказов с учетом заграничных клиентов достиг 3481 единицы.Экспорт играет важную роль: Вашингтон, по сути, выступает главным спонсором программы, но в ней участвуют еще 16 государств: Великобритания, Италия, Нидерланды, Канада, Австралия, Дания, Норвегия, Япония, Южная Корея, Бельгия, Польша, Сингапур, Финляндия, Германия, Чехия и Швейцария. Комплектующие делают в семи странах.То, что истребитель делали "всем миром", отразилось и на цене. F-35 — самый дорогой оружейный проект в истории. Американская счетная палата оценивает его в 1,7 триллиона долларов. На стадии разработки Lockheed Martin планировала вписаться в сумму в семь раз меньше — в 233 миллиарда.Общая стоимость программы включает в себя производство, использование и обслуживание истребителя. Причем основная часть расходов — 1,3 миллиарда — как раз приходится на поддержание самолетов в рабочем состоянии. За два десятилетия F-35 стал символом не только мощи и амбициозности американского ВПК, но и его высоких трат и долгостроев. Каждый час полета тридцать пятого, как выяснила Счетная палата США, обходится налогоплательщикам в 42 тысячи долларов."Детские болезни"Еще одно симптоматичное свидетельство проблем американского ВПК — частые нештатные ситуации с F-35. За почти четверть века он так и не избавился от детских болезней.На первый взгляд очевидное требование к истребителю пятого поколения — полет на сверхзвуковой скорости — оказалось не так просто выполнить. В частности, если палубные версии находятся в данном режиме достаточно долго, то теряют малозаметность. Стелс-покрытие вздувается, обшивка трескается, антенны в хвостовой части выходят из строя.Также выявили дефекты силовой установки — и уже случались аварии. В декабре 2022-го на базе Форт-Уэрт во время вертикальной посадки разбился F-35B. Поставки и приемочные полеты приостановили на два месяца.Пилоты также жалуются на гипоксию — насчитали около 40 эпизодов, причем в мае 2020-го из-за этого один самолет рухнул. Летчику удалось спастись. Несколько машин разбились из-за сбоев в программном обеспечении. Отмечали и неполадки в дисплее распиаренного шлема, который сам по себе стоит как спорткар: 400 тысяч долларов. А сенсорная приборная панель в кокпите, по словам испытателей, часто не реагировала на нажатия — по некоторым данным, в 20% случаев.Сырой спустя 20 летВсе эти недостатки и проблемы складываются в не самую радужную для Вашингтона картину: большинство F-35, как утверждают американские СМИ, небоеспособны.Дело в том, что и программный офис, и Пентагон в своих отчетах о состоянии истребителей используют формулировку mission capable. То есть самолет может летать и выполнять определенные боевые задачи. Полная боеготовность — это full mission capable.Согласно сентябрьскому отчету Счетной палаты, частично боеспособных самолетов — 54,69%, полностью боеспособных — 27,75%. Это куда меньше того, что требуется."Если самолет может работать только 55% времени, а цель — 85-90%, значит, налогоплательщики не получают то, за что платят", — приводит NBC слова автора отчета Дианы Маурер.Как отмечается в документе, помимо уже имеющихся проблем, возникли трудности с ремонтом — не хватает запчастей. И справиться с этим в условиях логистического разброса на восемь стран крайне сложно.При этом в декабре Счетная палата сообщала, что из семи ее рекомендаций Пентагон и Lockheed Martin выполнили три, частично — еще три, а одну попросту проигнорировали. Фактически производитель продолжает штамповать бракованные самолеты, которые уже на выходе с конвейера требуют ремонта.Ничто из этого не помешало Вашингтону принять решение о полномасштабном производстве. На самом деле, уточняет Reuters, это означает всего-навсего завершение эксплуатационных испытаний. И теперь о недостатках главного американского истребителя — к тому же приспособленного под ядерные бомбы B61-12 — будут узнавать "по ходу дела".

https://ria.ru/20240327/stels-1935978935.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, сша, lockheed martin , министерство обороны сша