https://ria.ru/20240331/kuzminov-1936965186.html

СМИ раскрыли новые детали о смерти перебежчика из России Кузьминова

СМИ раскрыли новые детали о смерти перебежчика из России Кузьминова - РИА Новости, 01.04.2024

СМИ раскрыли новые детали о смерти перебежчика из России Кузьминова

Убийцы перебежчика из России Максима Кузьминова стреляли в него шесть раз, а потом переехали на машине, пишет газета New York Times. РИА Новости, 01.04.2024

2024-03-31T17:07

2024-03-31T17:07

2024-04-01T04:16

специальная военная операция на украине

в мире

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максим кузьминов

ми-8 амтш

министерство обороны украины

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Убийцы перебежчика из России Максима Кузьминова стреляли в него шесть раз, а потом переехали на машине, пишет газета New York Times. "Двое нападавших вышли из машины, окликнули его и открыли огонь. Несмотря на то, что в него попали шесть пуль, большинство из которых в торс, Кузьминову удалось пробежать небольшое расстояние, прежде чем он рухнул на пандус. Убийцы вернулись в машину и, выезжая, переехали тело", — говорится в публикации.Как сообщает издание со ссылкой на следователей, на месте происшествия обнаружили гильзы от девятимиллиметровых патронов к пистолету Макарова. По словам представителя Гражданской гвардии Испании, Кузьминов вел "нескромную жизнь", ходил по барам."Двое убийц в капюшонах, которые появились на записи камеры наблюдения, установленной на парковке жилого комплекса Кузьминова, были явно профессионалами, которые выполнили свою миссию и быстро исчезли", — резюмировалось в статье.СМИ 19 февраля распространили информацию, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании нашли тело, предположительно, Кузьминова. Позднее его смерть подтвердили представитель Главного управления разведки Минобороны Украины и источники NYT в местной полиции. Как заявили в пресс-службе Гражданской гвардии, расследование засекречено, а о деталях сообщат власти другой страны.Летом прошлого года украинские издания и Telegram-каналы писали, что российский летчик Максим Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8 из Курска. При этом погибли два члена экипажа. Сам перебежчик в сентябре дал пресс-конференцию, на которой рассказал, что связался с украинской разведкой по собственной инициативе.По его словам, операция обсуждалась около полугода. Кузьминов уточнил, что в день, когда он угнал воздушное судно, с ним были два сослуживца, они были безоружны и не могли оказать сопротивление. Он также утверждал, что члены экипажа "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". Дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали", добавил перебежчик.

https://ria.ru/20240222/kuzminov-1928968395.html

https://ria.ru/20240226/kuzminov-1929504622.html

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

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в мире, украина, испания, курск, максим кузьминов, ми-8 амтш, министерство обороны украины, россия