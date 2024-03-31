https://ria.ru/20240331/krokus-1936993127.html

К "Крокусу" продолжают нести цветы

К "Крокусу" продолжают нести цветы - РИА Новости, 31.03.2024

К "Крокусу" продолжают нести цветы

Проход к концертному залу "Крокус сити холл", где десять дней назад произошел теракт, закрыт, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T21:56

2024-03-31T21:56

2024-03-31T21:56

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

брянская область

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Проход к концертному залу "Крокус сити холл", где десять дней назад произошел теракт, закрыт, передает корреспондент РИА Новости. Проход перекрыли вечером 22 марта, когда в здании произошли стрельба и пожар. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Все эти дни на месте работали спасатели и следователи. Рядом расположен мемориал в память о погибших. В воскресенье к нему продолжали нести цветы. Как передает корреспондент агентства, сотрудники правоохранительных органов круглосуточно дежурят на площадке, которая ведет к концертному залу, разворачивая тех, кто хочет пройти к нему. Вечером люди продолжают приносить цветы к стихийному мемориалу возле концертного зала, многие приходят с детьми. Здесь постоянно находятся представители Красного креста, которые оказывают психологическую поддержку тем, кому она нужна. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

россия

украина

брянская область

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Люди продолжают нести цветы к стихийному мемориалу возле "Крокуса" Вечером люди продолжают нести цветы к стихийному мемориалу возле "Крокуса" 2024-03-31T21:56 true PT0M12S

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россия, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, брянская область, происшествия