https://ria.ru/20240331/krokus-1936925035.html

Родственница террориста из "Крокуса" рассказала о задержании его отца

Родственница террориста из "Крокуса" рассказала о задержании его отца - РИА Новости, 31.03.2024

Родственница террориста из "Крокуса" рассказала о задержании его отца

Вторая жена отца обвиняемого в теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Мухаммадсобира Файзова Кумри Сафарова рассказала РИА Новости, что ее супруг и его... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T10:58

2024-03-31T10:58

2024-03-31T10:58

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус сити холл

ивановская область

московская область (подмосковье)

происшествия

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ИВАНОВО, 31 мар - РИА Новости, Екатерина Абрамова. Вторая жена отца обвиняемого в теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Мухаммадсобира Файзова Кумри Сафарова рассказала РИА Новости, что ее супруг и его племянник задержаны на 14 суток. Файзов - один из арестованных по делу о теракте в "Крокус сити холле". По адресу его проживания дверь корреспонденту агентства открыла женщина, представившаяся Кумри Сафаровой. Она рассказала, что является второй супругой Закирджона Файзова, отца Мухаммадсобира. Живёт с ним 16 лет, и Мухаммадсобир - не ее сын. По словам Кумри, в четыре часа утра 23 марта к ним в квартиру пришла полиция. В квартире была она, ее муж и его племянник. Всех доставили в отделение. "Муж и племянник задержаны на 14 суток", - сообщила она. По ее словам, саму ее отпустили домой, забрав телефон. Женщина рассказала, что полицейские показывали ей фотографии Мухаммадсобира, но она сообщила им, что лично его не знает и никогда с ним не общалась, видела его только на фото в телефоне мужа. По словам собеседницы, при обыске полиция не нашла ничего противозаконного. В беседе с корреспондентом РИА Новости Кумри подчеркнула, что не знает, был ли ее супруг в курсе какой-либо причастности сына к произошедшему - ни он сам, ни полиция ей ничего не сказали. Женщина рассказала, что носила мужу и его племяннику "передачки", но передавала не лично, поэтому о том, как они и что с ними, не знает. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

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