https://ria.ru/20240331/krokus-1936921881.html

Родственница обвиняемого в теракте в "Крокусе" рассказала о визите полиции

Родственница обвиняемого в теракте в "Крокусе" рассказала о визите полиции - РИА Новости, 31.03.2024

Родственница обвиняемого в теракте в "Крокусе" рассказала о визите полиции

Вторая жена отца обвиняемого в теракте в "Крокус сити холле" Мухаммадсобира Файзова Кумри Сафарова рассказала РИА Новости, что полиция пришла в их квартиру в... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T10:26

2024-03-31T10:26

2024-03-31T10:47

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

брянская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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ИВАНОВО, 31 мар — РИА Новости, Екатерина Абрамова. Вторая жена отца обвиняемого в теракте в "Крокус сити холле" Мухаммадсобира Файзова Кумри Сафарова рассказала РИА Новости, что полиция пришла в их квартиру в четыре часа утра 23 марта. Мухаммадсобир Файзов — один из арестованных по делу о теракте в "Крокус сити холле". По адресу его проживания открыла дверь женщина, представившаяся Кумри Сафаровой. Она рассказала, что является второй супругой Закирджона Файзова, отца Мухаммадсобира. Живёт с ним 16 лет, и Мухаммадсобир — не ее сын. Сафарова рассказала, что вечером 22 марта они увидели в интернете видео стрельбы в "Крокусе", но о какой-либо причастности сына ее супруга речи не шло, подчеркнула женщина. По ее словам, об этом им сообщили полицейские, пришедшие в четыре часа утра 23 марта. Супруг женщины и его племянник спали. "Я готовила завтрак. У нас же Рамадан, надо кушать в четыре часа. В дверь постучали, спросили, мужики есть у вас? Разбудили их", - рассказала Сафарова. По ее словам, всех доставили в отделение. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240330/barbershop-1936847122.html

https://ria.ru/20240327/terrorist-1936258086.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

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украина

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Родственница обвиняемого в теракте рассказала о приходе полиции в их дом Вторая жена отца обвиняемого в теракте в "Крокус сити холле" Мухаммадсобира Файзова Кумри Сафарова рассказала, что полиция пришла в их квартиру в Иваново в 4 утра 23 марта, когда она готовила завтрак, а ее муж и его племянник спали. Мужчин разбудили, и всех доставили в отделение. 2024-03-31T10:26 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия