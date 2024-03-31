https://ria.ru/20240331/krokus-1936920824.html

Родственница обвиняемого в теракте Файзова заявила, что почти не знает его

Родственница обвиняемого в теракте Файзова заявила, что почти не знает его - РИА Новости, 31.03.2024

Родственница обвиняемого в теракте Файзова заявила, что почти не знает его

Вторая жена отца обвиняемого в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" Мухаммадсобира Файзова Кумри Сафарова рассказала РИА Новости, что не общалась с ним и... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T10:16

2024-03-31T10:16

2024-03-31T18:41

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

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ИВАНОВО, 31 мар — РИА Новости, Екатерина Абрамова. Вторая жена отца обвиняемого в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" Мухаммадсобира Файзова Кумри Сафарова рассказала РИА Новости, что не общалась с ним и видела лично только в детстве. Файзов — один из арестованных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". По адресу его проживания корреспонденту агентства открыла дверь женщина, представившаяся Кумри Сафаровой. Она рассказала, что является второй супругой Закирджона Файзова, отца Мухаммадсобира. Живет с ним 16 лет, а Мухаммадсобир — не ее сын. Кумри рассказала, что в квартире живет с мужем и его племянником. Рассказала, что приехала в Тейково из Таджикистана 28 февраля, за это время Мухаммадсобир в их квартире не появлялся. По ее словам, она видела его только в детстве, не общается и не видится с детьми мужа от другого брака. "Я приехала (в Иваново. — Прим. ред.) 28 февраля, кроме моего мужа и его племянника здесь никого не было. Я его (Мухаммадсобира. — Прим. ред.) не знаю, я с ним не общаюсь, с этим парнем, про которого сказали, что он <...> До меня он, по-моему, здесь жил — я не знаю, мне так сказали. Пять месяцев или четыре месяца, не знаю. Я его вообще не знаю", — сообщила собеседница. По ее словам, уже после случившегося ей рассказали, что он якобы жил в этой квартире. "Говорили, что он жил здесь до меня — четыре, пять месяцев, но я не знаю", — сказала она. Собеседница агентства также рассказала, что ее муж приехал в Иваново за месяц до нее, и Мухаммадсобира в квартире не было. При ней он общался с сыном по телефону, и из его слов она поняла, что Мухаммадсобир вроде бы переехал в Санкт-Петербург, отметила женщина. Один из соседей по лестничной клетке, Армен, рассказал РИА Новости, что видел в квартире ранее двух молодых людей, они, по его словам, жили спокойно, беспокойства соседям не доставляли. При этом собеседник не узнал по фото человека, которого обвиняют в совершении теракта. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК России). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников уверен, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он считает, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах предполагают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин подчеркивал, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240327/terrorist-1936258086.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935166453.html

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

россия

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"Не общаюсь с ним" – родственница обвиняемого в теракте Файзова Вторая жена отца обвиняемого в теракте в "Крокус сити холле" Мухаммадсобира Файзова Кумри Сафарова рассказала РИА Новости, что ее супруг и его племянник задержаны на 14 суток. Саму женщину полиция отпустила после опроса, показав фото предполагаемого террориста, но она сказала, что с ним не общалась. 2024-03-31T10:16 true PT0M58S

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россия, крокус сити холл, московская область (подмосковье)