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Сделал ноги. Раскрыты неожиданные подробности зачистки окружения Зеленского

Сделал ноги. Раскрыты неожиданные подробности зачистки окружения Зеленского - РИА Новости, 31.03.2024

Сделал ноги. Раскрыты неожиданные подробности зачистки окружения Зеленского

Владимир Зеленский уволил своего первого помощника и давнего соратника Сергея Шефира из-за его бегства из Киева в начале спецоперации, сообщает украинское... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T03:48

2024-03-31T03:48

2024-03-31T03:53

украина

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владимир зеленский

сергей шефир

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил своего первого помощника и давнего соратника Сергея Шефира из-за его бегства из Киева в начале спецоперации, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники."Шефир — ближайший друг и соратник Владимира Зеленского еще со времен юности президента. С момента прихода к власти Зеленского Шефир играл большую роль в общей конструкции госуправления", — указывает издание.Об их тесных отношениях говорит и то, что семья Зеленского переписала на родных Шефира свои корпоративные права на украинские и офшорные компании, из-за чего его называли "кошельком президента", утверждает "Страна.ua".По словам собеседника издания, близкого к офису Зеленского, после начала российской спецоперации влияние Шефира резко снизилось."Президент не простил ему, что в первые дни (СВО. — ред.) Шефир спешно покинул Киев. После этого его отставка была делом времени", — заявил он.При этом другой источник, знакомый с Шефиром, сообщил "Стране.ua", что тот уволился по собственной инициативе."Сергей очень скептически оценивает происходящее на Украине. Поэтому решил, грубо говоря, "встать на лыжи". Весь вопрос в том, дадут ли ему уйти", — добавил собеседник издания.По данным из открытых источников, должность первого помощника Зеленского Шефир занимал с 2019 года. Он является продюсером сериалов, директором студии "Квартал-95", благодаря которому Зеленский получил путевку в большую политику.Зеленский ранее также уволил ряд других советников — Олега Устенко, Сергея Трофимова, Михаила Радуцкого. Его пресс-секретарь Сергей Никифоpов заявлял, что кадровые перестановки продиктованы "оптимизацией" штата.

https://ria.ru/20240330/peregovory-1936805483.html

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украина, киев, владимир зеленский, сергей шефир, в мире