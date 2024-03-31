https://ria.ru/20240331/kongressmen-1936982001.html

Американскому конгрессмену пришлось оправдываться за слова о ядерном оружии

Американскому конгрессмену пришлось оправдываться за слова о ядерном оружии - РИА Новости, 31.03.2024

Американскому конгрессмену пришлось оправдываться за слова о ядерном оружии

Американскому конгрессмену-республиканцу Тиму Уолбергу пришлось оправдываться за сравнение Газы и Украины с Хиросимой и Нагасаки, японскими городами, на которые РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T19:36

2024-03-31T19:36

2024-03-31T19:36

в мире

украина

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Американскому конгрессмену-республиканцу Тиму Уолбергу пришлось оправдываться за сравнение Газы и Украины с Хиросимой и Нагасаки, японскими городами, на которые США сбросили атомные бомбы, заявил, что "метафору" якобы вырвали из контекста. "Будучи ребенком, который вырос в период "холодной войны", последнее к чему я бы призывал - использование ядерного оружия. В сокращенном видео я использовал метафору, чтобы высказаться о необходимости для Израиля и Украины скорейшей победы в их войнах без того, чтобы подвергать опасности военных США", - говорится в распространенном заявлении законодателя. По данным американских СМИ, в минувший понедельник на встрече с избирателями Уолберг на вопрос о тратах США на Израиль заявил: "должно быть как в Нагасаки и Хиросиме - разобраться с этим быстро", а после добавил, "это касается и Украины". После публикаций в прессе законодатель в специальном заявлении настаивает, что имел в виду противоположное тому, о чем пишут. "Чем быстрее эти войны закончатся, тем меньше невинных жизней заденет перекрестный огонь", - отметил конгрессмен. "Исключение этой метафоры из контекста исказило послание, но я остаюсь при своих убеждениях и с нашими союзниками", - добавил он.

https://ria.ru/20240321/imperiya-1934319224.html

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

украина

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

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в мире, украина, хиросима (префектура), нагасаки (город), конгресс сша