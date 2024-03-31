https://ria.ru/20240331/kongressmen-1936982001.html
Американскому конгрессмену пришлось оправдываться за слова о ядерном оружии
Американскому конгрессмену пришлось оправдываться за слова о ядерном оружии - РИА Новости, 31.03.2024
Американскому конгрессмену пришлось оправдываться за слова о ядерном оружии
Американскому конгрессмену-республиканцу Тиму Уолбергу пришлось оправдываться за сравнение Газы и Украины с Хиросимой и Нагасаки, японскими городами, на которые РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T19:36
2024-03-31T19:36
2024-03-31T19:36
в мире
украина
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Американскому конгрессмену-республиканцу Тиму Уолбергу пришлось оправдываться за сравнение Газы и Украины с Хиросимой и Нагасаки, японскими городами, на которые США сбросили атомные бомбы, заявил, что "метафору" якобы вырвали из контекста. "Будучи ребенком, который вырос в период "холодной войны", последнее к чему я бы призывал - использование ядерного оружия. В сокращенном видео я использовал метафору, чтобы высказаться о необходимости для Израиля и Украины скорейшей победы в их войнах без того, чтобы подвергать опасности военных США", - говорится в распространенном заявлении законодателя. По данным американских СМИ, в минувший понедельник на встрече с избирателями Уолберг на вопрос о тратах США на Израиль заявил: "должно быть как в Нагасаки и Хиросиме - разобраться с этим быстро", а после добавил, "это касается и Украины". После публикаций в прессе законодатель в специальном заявлении настаивает, что имел в виду противоположное тому, о чем пишут. "Чем быстрее эти войны закончатся, тем меньше невинных жизней заденет перекрестный огонь", - отметил конгрессмен. "Исключение этой метафоры из контекста исказило послание, но я остаюсь при своих убеждениях и с нашими союзниками", - добавил он.
https://ria.ru/20240321/imperiya-1934319224.html
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в мире, украина, хиросима (префектура), нагасаки (город), конгресс сша
В мире, Украина, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), Конгресс США
Американскому конгрессмену пришлось оправдываться за слова о ядерном оружии
Конгрессмен США назвал свои слова об использовании ядерного оружия метафорой
ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Американскому конгрессмену-республиканцу Тиму Уолбергу пришлось оправдываться за сравнение Газы и Украины с Хиросимой и Нагасаки, японскими городами, на которые США сбросили атомные бомбы, заявил, что "метафору" якобы вырвали из контекста.
"Будучи ребенком, который вырос в период "холодной войны", последнее к чему я бы призывал - использование ядерного оружия. В сокращенном видео я использовал метафору, чтобы высказаться о необходимости для Израиля
и Украины скорейшей победы в их войнах без того, чтобы подвергать опасности военных США", - говорится в распространенном заявлении законодателя.
По данным американских СМИ, в минувший понедельник на встрече с избирателями Уолберг на вопрос о тратах США на Израиль заявил: "должно быть как в Нагасаки и Хиросиме - разобраться с этим быстро", а после добавил, "это касается и Украины".
После публикаций в прессе законодатель в специальном заявлении настаивает, что имел в виду противоположное тому, о чем пишут. "Чем быстрее эти войны закончатся, тем меньше невинных жизней заденет перекрестный огонь", - отметил конгрессмен.
"Исключение этой метафоры из контекста исказило послание, но я остаюсь при своих убеждениях и с нашими союзниками", - добавил он.