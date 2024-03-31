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Киселев напомнил, что Путин не выступал в поддержку смертной казни - РИА Новости, 31.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
23:53 31.03.2024 (обновлено: 23:57 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/kiselev-1937001507.html
Киселев напомнил, что Путин не выступал в поддержку смертной казни
Киселев напомнил, что Путин не выступал в поддержку смертной казни - РИА Новости, 31.03.2024
Киселев напомнил, что Путин не выступал в поддержку смертной казни
Автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев напомнил, что президент России Владимир Путин не выступал в поддержку смертной РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T23:53
2024-03-31T23:57
общество
россия
белгород
владимир путин
дмитрий киселев
дмитрий песков
крокус
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев напомнил, что президент России Владимир Путин не выступал в поддержку смертной казни, поскольку для него жизнь каждого из граждан РФ бесценна. Киселев выступил с большим комментарием в своей программе в связи с возникшей в последние дни дискуссией о смертной казни на фоне теракта в "Крокусе". Ранее в программе он заявил, что жажда мести не должна застилать разум, а приговорить обвиняемых в теракте к расстрелу невозможно, поскольку закон обратной силы не имеет. "Смертная казнь - жесткий инструмент. Это хорошо, что сейчас лидер России у нас Путин. И для него жизнь каждого из наших сограждан - бесценна. Для Путина наш исторический опыт, его профессиональное прошлое в КГБ - мощная прививка от жестокости. Но ведь после Путина будет другой. И кто знает, насколько тот другой изменит в стране, как бы так выразиться, гуманитарную атмосферу. Ведь это же факт, что личность на самом верху у нас всегда окрашивала собой и закон", - сказал Киселев. По его словам, сейчас в России сложился конституционно-правовой режим, когда возвращение смертной казни практически невозможно - ни через указ президента, ни через референдум, ни через решение парламента или Конституционного суда. "Но, конечно, сломать при очень большом желании можно все. И какую систему в наследство от нас получат потомки? Тоже ведь непростой вопрос. Кто и что после?" - сказал журналист. На этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не принимает участия в дискуссии о возвращении смертной казни, в этой связи Киселев отметил, что Путин свою позицию сейчас не излагает. "Но это не значит, что ее нет - она есть, не раз высказывалась и подтверждалась. Будьте уверены, что она и сейчас не поменялась", - сказал журналист. Он напомнил, что во время прямой линии в 2013 году, вскоре после жестокого убийства шестерых человек в Белгороде, Путин высказался о смертной казни, подчеркнув, что "специалисты считают, что само ужесточение наказания не ведет к его искоренению, к снижению уровня преступности". Тогда президент привел пример, что в Римской империи за карманную кражу приговаривали к смертной казни, и больше всего краж было во время этих смертных казней, потому что больше всего народу скапливалось на площадях. "Я понимаю возмущение граждан и желание наказать преступников – вопрос в эффективности...У нас есть такая мера наказания, как пожизненное тюремное заключение. Уверяю вас, условия содержания там далеко не санаторно-курортные", - сказал тогда Путин. По словам Киселева, следствие сейчас должно выяснить все цепочки в деле о теракте в "Крокусе" и найти "пока не найденных". "А суду предстоит неотвратимо наказать убийц и всех причастных - по всей строгости российского закона. Мало не покажется", - заключил Киселев.
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общество, россия, белгород, владимир путин, дмитрий киселев, дмитрий песков, крокус
Общество, Россия, Белгород, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Дмитрий Песков, Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Киселев напомнил, что Путин не выступал в поддержку смертной казни

Киселев напомнил, что президент РФ Путин не выступал в поддержку смертной казни

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Дмитрий Киселев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев напомнил, что президент России Владимир Путин не выступал в поддержку смертной казни, поскольку для него жизнь каждого из граждан РФ бесценна.
Киселев выступил с большим комментарием в своей программе в связи с возникшей в последние дни дискуссией о смертной казни на фоне теракта в "Крокусе". Ранее в программе он заявил, что жажда мести не должна застилать разум, а приговорить обвиняемых в теракте к расстрелу невозможно, поскольку закон обратной силы не имеет.
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"Смертная казнь - жесткий инструмент. Это хорошо, что сейчас лидер России у нас Путин. И для него жизнь каждого из наших сограждан - бесценна. Для Путина наш исторический опыт, его профессиональное прошлое в КГБ - мощная прививка от жестокости. Но ведь после Путина будет другой. И кто знает, насколько тот другой изменит в стране, как бы так выразиться, гуманитарную атмосферу. Ведь это же факт, что личность на самом верху у нас всегда окрашивала собой и закон", - сказал Киселев.
По его словам, сейчас в России сложился конституционно-правовой режим, когда возвращение смертной казни практически невозможно - ни через указ президента, ни через референдум, ни через решение парламента или Конституционного суда.
"Но, конечно, сломать при очень большом желании можно все. И какую систему в наследство от нас получат потомки? Тоже ведь непростой вопрос. Кто и что после?" - сказал журналист.
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На этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не принимает участия в дискуссии о возвращении смертной казни, в этой связи Киселев отметил, что Путин свою позицию сейчас не излагает.
"Но это не значит, что ее нет - она есть, не раз высказывалась и подтверждалась. Будьте уверены, что она и сейчас не поменялась", - сказал журналист.
Он напомнил, что во время прямой линии в 2013 году, вскоре после жестокого убийства шестерых человек в Белгороде, Путин высказался о смертной казни, подчеркнув, что "специалисты считают, что само ужесточение наказания не ведет к его искоренению, к снижению уровня преступности". Тогда президент привел пример, что в Римской империи за карманную кражу приговаривали к смертной казни, и больше всего краж было во время этих смертных казней, потому что больше всего народу скапливалось на площадях.
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"Я понимаю возмущение граждан и желание наказать преступников – вопрос в эффективности...У нас есть такая мера наказания, как пожизненное тюремное заключение. Уверяю вас, условия содержания там далеко не санаторно-курортные", - сказал тогда Путин.
По словам Киселева, следствие сейчас должно выяснить все цепочки в деле о теракте в "Крокусе" и найти "пока не найденных".
"А суду предстоит неотвратимо наказать убийц и всех причастных - по всей строгости российского закона. Мало не покажется", - заключил Киселев.
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