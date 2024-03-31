https://ria.ru/20240331/kinolog-1936895832.html
Кинолог рассказал о понимании собаками жестов
Кинолог рассказал о понимании собаками жестов - РИА Новости, 31.03.2024
Кинолог рассказал о понимании собаками жестов
Собаки, привыкшие общаться с сородичами не только лаем, но и языком тела, также хорошо понимают движения человека, их легко обучить выполнять команды не по... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T03:34
2024-03-31T03:34
2024-03-31T03:34
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
россия
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Собаки, привыкшие общаться с сородичами не только лаем, но и языком тела, также хорошо понимают движения человека, их легко обучить выполнять команды не по голосу, а по жестам, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Собаки понимают нас с помощью прежде всего мимики и жестов, а затем уже слов. Даже если рассматривать коммуникацию между двумя животными, помимо того что они воют, лают, рычат, в своем общении они используют тело: поза, положение головы или хвоста. Таким образом, положение вашего тела или жест может многое донести до питомца", – сказал Голубев. Он пояснил, что если собака регулярно сталкивается с какими-то определёнными положениями тела человека и отдельных его частей, то со временем начинает понимать, какие из них призывают к игре, указывают или запрещают какое-либо действие. Например, хозяин может научить собаку подходить к нему по поднятой вверх руке и заменить таким образом команду "ко мне". В то же время для собаки, которая с таким жестом не сталкивалась, такое положение тела человека будет непонятно, уточнил кинолог. "Есть питомцы, для которых жесты – это чуть ли не единственный способ общения с человеком. Например, жесты применяют для управления глухой собакой в совокупности с электронным ошейником. При нажатии на кнопку ошейник вибрирует (не бьет собаку током!), подавая сигнал собаке посмотреть на человека, затем он показывает питомцу жест, который означает какую-либо команду", - добавил Голубев. Обучить собаку реагировать на жесты, по его словам, просто, особенно если она уже знает голосовые команды. Ключом к обучению кинолог назвал вовремя выданное поощрение за правильно выполненные требования хозяина. Одну и ту же команду нужно каждый раз сопровождать одним и тем же жестом и со временем собака начнёт выполнять её уже не ориентируясь на голос, объяснил он. "Можно сразу учить собаку выполнять что-то по жестовому сигналу или с помощью движения вашего тела. Например, присядьте рядом с сидящей собакой и протяните ей руку, пошевелите рукой, если собака потрогает вашу руку лапой, похвалите ее и покормите. Постепенно собака поймет, что протянутая к ней рука сидящего человека означает "Дай лапу!" - рассказал президент РКФ. Вводить в общение с собакой можно любые жесты, добавил он. Причем чем чаще команды-жесты будут использоваться в привычной жизни питомца, тем быстрее и лучше они усвоятся.
https://ria.ru/20240121/sobaki-1922562481.html
https://ria.ru/20240317/sobaki-1933587106.html
https://ria.ru/20240310/sobaka-1932096716.html
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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), россия
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ), Россия
Кинолог рассказал о понимании собаками жестов
Кинолог: собаки понимают нас с помощью прежде всего мимики и жестов
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Собаки, привыкшие общаться с сородичами не только лаем, но и языком тела, также хорошо понимают движения человека, их легко обучить выполнять команды не по голосу, а по жестам, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Собаки понимают нас с помощью прежде всего мимики и жестов, а затем уже слов. Даже если рассматривать коммуникацию между двумя животными, помимо того что они воют, лают, рычат, в своем общении они используют тело: поза, положение головы или хвоста. Таким образом, положение вашего тела или жест может многое донести до питомца", – сказал Голубев.
Он пояснил, что если собака регулярно сталкивается с какими-то определёнными положениями тела человека и отдельных его частей, то со временем начинает понимать, какие из них призывают к игре, указывают или запрещают какое-либо действие. Например, хозяин может научить собаку подходить к нему по поднятой вверх руке и заменить таким образом команду "ко мне". В то же время для собаки, которая с таким жестом не сталкивалась, такое положение тела человека будет непонятно, уточнил кинолог.
"Есть питомцы, для которых жесты – это чуть ли не единственный способ общения с человеком. Например, жесты применяют для управления глухой собакой в совокупности с электронным ошейником. При нажатии на кнопку ошейник вибрирует (не бьет собаку током!), подавая сигнал собаке посмотреть на человека, затем он показывает питомцу жест, который означает какую-либо команду", - добавил Голубев.
Обучить собаку реагировать на жесты, по его словам, просто, особенно если она уже знает голосовые команды. Ключом к обучению кинолог назвал вовремя выданное поощрение за правильно выполненные требования хозяина. Одну и ту же команду нужно каждый раз сопровождать одним и тем же жестом и со временем собака начнёт выполнять её уже не ориентируясь на голос, объяснил он.
"Можно сразу учить собаку выполнять что-то по жестовому сигналу или с помощью движения вашего тела. Например, присядьте рядом с сидящей собакой и протяните ей руку, пошевелите рукой, если собака потрогает вашу руку лапой, похвалите ее и покормите. Постепенно собака поймет, что протянутая к ней рука сидящего человека означает "Дай лапу!" - рассказал президент РКФ.
Вводить в общение с собакой можно любые жесты, добавил он. Причем чем чаще команды-жесты будут использоваться в привычной жизни питомца, тем быстрее и лучше они усвоятся.